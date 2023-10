Lars Leeftink

Zaterdag 21 oktober 2023 00:51 - Laatste update: 01:20

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten liep voor Max Verstappen niet zoals gepland. De Nederlander stond tijdens de laatste run in Q3 op P1, maar zag zijn tijd dankzij track limits ongeldig zijn. Daardoor zakte Verstappen naar P6. Verstappen was achteraf niet blij met het resultaat.

Charles Leclerc zou uiteindelijk pole position veroveren en het meest profiteren van de fout van de Nederlander, die in de laatste sector pas over de limiet ging. Lando Norris werd tweede, Lewis Hamilton derde. Verstappen zal zich zondag dus een weg moeten banen door het veld om die avond zijn vijftigste zege in zijn F1-carrière, zijn vijftiende van 2023, te boeken en voor de zeventiende keer dit seizoen op het podium terecht te komen. Dit weet de Nederlander zelf ook.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris sluit kwalificatie in Austin af als tweede: "Het is een goede dag geweest"

Verstappen over Q3

Tegenover De Telegraaf reageert Verstappen op zijn kwalificatie in Austin. De Nederlander moet erkennen dat hij zelf in de fout ging, in een poging alles uit de ronde te halen en pole position te veroveren. "Ik probeerde het maximale eruit te halen in die bocht, maar schatte het verkeerd in. De marges zijn ongelofelijk klein als je pusht tot de limiet. In bocht één maakte ik ook een klein foutje." Toen bleken de banden van de RB19 van Verstappen al bij de eerste bocht te blokkeren, waardoor het rondje niet ideaal begon.

Zondag

Toch bleek het rondje van Verstappen snel genoeg voor P1, iets wat al snel verleden tijd was toen de tijd van Verstappen verwijderd werd. Hierdoor start de Nederlander dus zondag vanaf P6, waardoor de drievoudig wereldkampioen in ieder geval vijf coureurs zal moeten inhalen om zijn vijftigste zege in de koningsklasse te boeken. Verstappen weet dat het een uitdaging gaat worden, maar ziet er ook wel weer het positieve van in. "Niet ideaal, maar dit maakt de zondag misschien nog wat leuker."