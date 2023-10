Lars Leeftink

Zaterdag 21 oktober 2023 00:18 - Laatste update: 00:18

Lando Norris werd vrijdagavond tweede tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij moest zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc, maar kon landgenoot Lewis Hamilton van zich afhouden. Norris was dan ook meer dan tevreden met zijn vrijdag.

Na afloop van de kwalificatie liet Norris merken blij te zijn met wat hij tijdens de kwalificatie heeft laten zien. "Ik ben blij, het is een goede dag geweest. Het was waarschijnlijk niet verwacht, dit eindresultaat, dus dat is een mooie bonus voor het hele team. Ik maakte niet zoveel fouten als vorig raceweekend, wat iets positiefs is. Ik denk dat er wel genoeg in de auto zat voor pole en ik weet dat Charles zei dat hij wat foutjes had gemaakt, maar dat heb ik ook gedaan. Jammer en een gemiste kans, maar ik ben toch blij."

Start zondag

Norris zou zondag voor zijn vierde podiumplek op rij kunnen gaan, maar de Brit wil stiekem aan een zege denken. Daarvoor moet hij wel langs Leclerc, weet ook Norris zelf. "Je weet het niet. Dat is het ding met COTA, je weet niet wat er gaat gebeuren. We staan er goed voor, maar Charles is meestal een goede starter. Het wordt dan ook erg lastig om hem vanaf de start te verslaan. We zitten bijna op de beste positie die je als team kunt wensen, dus daar ben ik blij mee."