Jordy Stuivenberg

Vrijdag 20 oktober 2023 09:33

Sergio Pérez gaat ervan uit dat hij ouderwets kan vlammen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Mexicaan gooide het in zijn voorbereiding over een andere boeg, in de hoop zo zijn stoeltje veilig te stellen.

De geruchtenmolen bij Red Bull draait deze week op volle toeren. Gaat het niet over de positie van Helmut Marko of Christian Horner, dan gaat het wel over de toekomst van Pérez. De teamgenoot van Max Verstappen zit al maanden in een behoorlijke vormdip, maar hoopt daar in Austin een einde aan te maken. De speculaties over zijn toekomst zullen echter niet van de ene op de andere dag verdwijnen.

Artikel gaat verder onder video

Pensioenplannen

"Ik lach er vooral om", reageerde Pérez in Austin, een week nadat gesuggereerd werd dat hij binnenkort met pensioen gaat. "Ik kan er niets aan veranderen, dus ik focus me helemaal op mijn eigen prestaties. Daar heb ik met het team hard aan gewerkt. De geruchten vatten mijn seizoen samen. Iemand roept iets over mij en het is meteen de waarheid."

Contract

Pérez weet dat hij een contract heeft voor volgend seizoen, maar Red Bull staat erom bekend overeenkomsten net zo makkelijk te verscheuren. "Maar dit is zeker niet mijn laatste contract in de Formule 1. Ik ben nu 33 en heb nog genoeg goede jaren voor me. Ik rijd nu voor Red Bull en wil graag blijven, maar dat moet natuurlijk voor beide partijen gelden.

"Het zou makkelijk zijn om nu te stoppen, maar zo ben ik niet. Ik ga niet opgeven en twijfel er niet aan dat ik nog steeds mijn hoogste niveau kan halen. Met andere zaken ben ik op dit moment totaal niet bezig. Ik denk er niet eens over na om te vertrekken uit de Formule 1."