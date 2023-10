Vincent Bruins

19 oktober 2023

Fernando Alonso is de oudste coureur in het huidige Formule 1-veld. Zijn contract bij Aston Martin loopt eind 2024 af. Teameigenaar Lawrence Stroll sluit niet uit dat de Spanjaard zijn handtekening onder een nieuw contract zal zetten.

Alonso begon zijn carrière als Formule 1-coureur bij Minardi in 2001. Hij bracht het jaar daarop langs de zijlijn door als reservecoureur van Renault, voordat hij in 2003 echt de kans kreeg bij het Franse team. Hij verbrak records voor de jongste F1-coureur om pole position te halen, in Maleisië, en om een Grand Prix te winnen, in Hongarije. Hij won wereldkampioenschappen met Renault in 2005 en 2006, voordat hij voor één seizoen vertrok naar McLaren om vervolgens weer terug te keren bij Renault. Het vertrek van Kimi Räikkönen opende de deur bij Ferrari in 2010, maar Alonso moest steeds zijn meerdere erkennen in de Red Bull van Sebastian Vettel. De overstap naar McLaren-Honda wierp ook niet haar vruchten af. In 2019 en 2020 focuste hij zich op de 24 Uur van Le Mans, totdat hij zijn rentree maakte in de Formule 1 in 2021 bij Alpine.

Beste seizoen sinds 2013

In de zomer van 2022 zag Alonso zijn kans om bij Aston Martin te tekenen om het team verder vooraan op de grid te krijgen. Het blijkt vooralsnog een goede keuze te zijn geweest. Hij scoorde maar liefst zes podiumposities in de eerste acht Grands Prix van dit seizoen. Sindsdien is er maar één podiumresultaat, de tweede plek in Zandvoort, bijgekomen. Aston Martin loopt momenteel qua ontwikkeling en upgrades namelijk wat achter op de concurrentie. Toch bevindt Alonso zich nog steeds op de vierde stek in de tussenstand met 183 punten en strijdt hij volop met Lewis Hamilton om P3. Het is het beste seizoen van de Spanjaard sinds 2013. Aston Martin hoopt de vierde positie in het constructeurskampioenschap vast te kunnen houden, maar McLaren is ontzettend snel het gat aan het dichten.

Alles is mogelijk

Teameigenaar Stroll is in ieder geval tevreden over Alonso: "Hij zit vol energie, alsof hij nog 22 jaar is," legde de Canadees uit tegenover Sky Sports. "Hij is zeer toegewijd, extreem gemotiveerd, uiteraard enorm getalenteerd en een fantastische ambassadeur voor het merk. Hij is geweldig als Formule 1-coureur, dus ik zou zeggen dat hij op én naast de baan een fantastische ambassadeur is voor Aston Martin." Als Alonso een contractverlenging krijgt aangeboden, dan zal hij zijn 44e verjaardag vieren middenin het seizoen na het zetten van zijn handtekening, in 2025 dus. Of die handtekening er komt, blijft echter nog even de vraag. "Alles is mogelijk," vertelt Stroll. "Momenteel heeft hij een contract om volgend jaar voor ons te rijden en we kijken daar naar uit."