In Austin zullen sportieve prestaties Red Bull even geen onderwerp van gesprek zijn

Lars Leeftink

Donderdag 19 oktober 2023 12:53 - Laatste update: 13:21

Sinds afgelopen weekend lijkt de situatie bij Red Bull Racing allemaal niet zo rooskleurig te zijn dan gedacht. Op sportief gebied gaat alles volgens plan, maar achter de schermen lijkt het flink te stormen. De kans is, dankzij de ontwikkelingen van de afgelopen dagen, dat het komend weekend in Austin een stuk minder over de prestaties en meer over alles achter de schermen zal gaan.

Eerst maar eens de sportieve prestaties. Eind 2021 werd Max Verstappen wereldkampioen door in Abu Dhabi in de slotfase, na de inmiddels beroemde safety car, de race te winnen en Lewis Hamilton te verslaan. In 2022 begon vervolgens het nieuwe tijdperk in de koningsklasse, waarbij de verwachting was dat Mercedes, Ferrari en Red Bull de drie sterkste teams zouden zijn. Niks bleek minder waar, want daar waar Ferrari en vooral Mercedes last bleken te hebben van porpoising, was Red Bull dankzij Adrian Newey aan de dans ontsprongen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Machtsstrijd Red Bull: toekomst Marko, Tsunoda en Pérez onzeker, deze week vergadering'

Ervaring Newey

Newey had al eerder ervaring opgedaan met porpoising en kon daardoor voorkomen dat de RB19 er last van zou krijgen. In het begin van 2022 kon Ferrari nog wel mee, maar vanaf de races in Europa tot de recente race in Qatar staat er geen maat op Verstappen en Red Bull. De kampioenschappen gingen vorig jaar en dit jaar met overmacht naar Verstappen en Red Bull, terwijl er meerdere records werden verbroken en dit jaar waarschijnlijk ook nog verbroken gaan worden. Toch lijkt een belangrijke gebeurtenis eind 2022 ervoor gezorgd te hebben dat het achter de schermen rommelt.

Mateschitz

Dietrich Mateschitz, de mede-oprichter van Red Bull en de voornaamste reden dat Red Bull Racing en AlphaTauri (eerst Toro Rosso) bestaan, overleed in oktober 2022 tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten. Sindsdien zou het, zo melde zowel El Globo als Bild de afgelopen dagen, fout zijn gegaan binnen Red Bull. Hier was tot afgelopen weekend van buitenaf niet veel van te merken, zeker ook omdat het team sportief gezien sinds eind 2022 alleen maar beter is gaan presteren. Toch hebben vooral de prestaties, zo blijkt nu, de problemen achter de schermen naar de achtergrond weten te werken. Na het overlijden van Mateschitz was er een gat dat gevuld moest worden, iets wat sindsdien dus blijkbaar voor onrust heeft gezorgd.

Machtsstrijd?

Sinds het overlijden van Mateschitz zou er dus een machtsstrijd gaande zijn tussen twee partijen, waarbij teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko de twee kopstukken zouden zijn. Horner zou gesteund worden door de Thaise mede-eigenaars van Red Bull, die meer macht zouden hebben gepakt sinds Mateschitz overleden is. Marko wordt op zijn beurt dan weer gesteund door de persoon die het dichtst komt bij het zijn van een opvolger van Mateschitz: Oliver Mintzlaff. Zo zouden er twee partijen zijn gecreëerd binnen Red Bull die achter de schermen anders over bepaalde zaken denken.

Coureurs

Het zou daarbij, naast macht, ook voornamelijk gaan over welke coureurs het vertrouwen wel en niet verdienen. Zo zijn de meningen verdeeld over Yuki Tsunoda, die volgend jaar aan zijn vierde seizoen als coureur van AlphaTauri gaat beginnen. Horner zou inmiddels geen vertrouwen meer hebben in de Japanner, die ook al vaak gelinkt wordt aan Aston Martin vanwege hun samenwerking met Honda vanaf 2026. Honda is ook precies de reden dat Marko de Japanner graag in de auto wil laten zitten, iets waar Honda tien miljoen voor zou betalen.

Dan is er nog de situatie rondom Sergio Pérez en Daniel Ricciardo. Horner zou geen fan zijn van de Mexicaan en hem het liefst vervangen door Ricciardo, die in 2023 zijn terugkeer maakte in de Formule 1. Ook Marko is, zo valt vaak uit zijn uitspraken tijdens en na raceweekenden op te maken, vaak kritisch op de Mexicaan, maar zou niet zo'n grote fan zijn van Ricciardo als Horner dat is.

Verstappen

De naam van Verstappen kon vervolgens natuurlijk in de geruchten niet onbesproken blijven. Zowel El Globo als Bild beweren dat Verstappen, mocht het echt zover komen, partij zou kiezen voor Marko en Mintzlaff en dan 'liever' Horner weg ziet gaan en het tegenoverstelde resultaat 'niet zou tolereren'. De drievoudig wereldkampioen zal er komend weekend ongetwijfeld vragen over krijgen, net zoals dat voor Marko en Horner zal gelden. Marko speelde een belangrijke rol in de carrière van Verstappen, iets waar hij de Oostenrijker duidelijk nog steeds dankbaar voor is.

Weekend in Austin

Horner en Marko hebben al gereageerd op de geruchten, waarbij vooral Horner in de ontkenning schoot en vertelde dat er wat hem betreft niets hoeft te veranderen aan de huidige verdeling van de taken. De Brit gaf toe dat er wel eens meningsverschillen waren, maar dat hij de Oostenrijker zeker niet weg wil hebben. Marko, zoals we dat van hem kennen, nam iets minder een blad voor de mond. De Oostenrijk zei dat hij zelf bepaald wanneer hij stopt en dat dit niet aan 'dhr Horner' is, dat 'er nog iets is van loyaliteit' als het aankomt op de vermeende steun van Verstappen en dat er deze week geen vergadering over zijn toekomst is geweest.

Verstappen, Pérez, Marko en Horner zullen er komend weekend in Austin, te beginnen met de persconferenties op donderdag, waarschijnlijk meer vragen over krijgen dan over het raceweekend zelf. De kans is aanwezig dat de sportieve prestaties van het team komend weekend niet het hoofdonderwerp van gesprek zijn, afleiding die het team eigenlijk het hele seizoen niet heeft gehad. Wat er van de geruchten allemaal waar is, is onmogelijk te bepalen van buitenaf. Waar rook is, is echter vaak vuur. Hoe groot de brand is, weten echter alleen de mensen binnen Red Bull.