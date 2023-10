Remy Ramjiawan

Volgens Johnny Herbert is het totaal onnodig dat de FIA opnieuw onderzoek gaat doen naar de overstekende Lewis Hamilton in Qatar. De voormalig Formule 1-coureur vindt dat de FIA de coureurs wel iets meer vrijheid mag geven en stelt dat de vele regels niet goed zijn voor de sport.

De internationale autosportfederatie heeft dit weekend het onderzoek naar Hamilton opnieuw geopend. De Brit stak in Qatar de baan over en hoewel hij destijds al werd beboet voor het voorval, wijst de FIA in het nieuwe onderzoek naar de voorbeeldfunctie van de zevenvoudig kampioen. De angst is dat jongere klassen het voorbeeld zouden gaan volgen, maar Herbert legt in zijn column voor Luckyblock uit dat het allemaal wel wat ver gaat.

"Hij is zeker een rolmodel", zo opent Herbert. "En over de baan lopen was verkeerd. Hij weet dat die regel er is. De kritiek die tegen hem werd geuit voor het ongeluk met [George] Russell in bocht één was niet eerlijk. Dat hoort bij het racen", zo stelt de voormalig coureur. Een foutje is snel gemaakt en dat geldt ook voor Hamilton: "Zelfs een zevenvoudig wereldkampioen maakt fouten. Zelfs de besten hebben fouten gemaakt. En Lewis heeft heel weinig fouten gemaakt in zijn carrière. Ik heb moeite om ze op de vingers van één hand te tellen. Soms denk ik dat de sport de coureurs gewoon hun gang moet laten gaan, zonder zoveel regels te maken die de sport zelf verstoren."

Sinds de komst van Liberty Media, is er ook een nieuw publiek naar de sport toegekomen. Dat speelt in de ogen van Herbert ook een rol. "Je zag de personen die daarvoor eigenlijk nooit naar buiten kwamen. De serie heeft mensen in die wereld getrokken." Toch vermoedt Herbert dat Hamilton bewust wordt opgezocht: "Lewis heeft altijd mensen gehad die hem naar beneden wilden halen. Ik weet nog dat hij een filmpje maakte over de hoeveelheid plastic in de zeeën. Ook daarvoor werd hij aangepakt. Ik begrijp het niet. Is het een vorm van racisme? Ik weet het niet", aldus Herbert.