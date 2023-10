Remy Ramjiawan

Donderdag 19 oktober 2023 08:02

Achtvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo keert aankomend weekend weer terug bij AlphaTauri. De Australiër moest herstellen van zijn handblessure die hij in Zandvoort opliep en geeft toe dat het toch wel frustrerend was om vanaf de zijlijn toe te moeten kijken. In Austin zal hij echter weer achter het stuur kruipen en hij voelt zich er dan ook helemaal klaar voor.

Het was de bedoeling dat 2023 een tussenjaar zou worden voor 'The Honey Badger'. Toch bleek na tien wedstrijden dat Nyck de Vries geen indruk kon maken op de leiding van Red Bull en dus keerde de voormalig teamgenoot van Max Verstappen terug bij het zusterteam van de Oostenrijkers. Heel lang duurde dat optreden overigens niet, want in Zandvoort brak Ricciardo zijn middenhandsbeentjes, in een poging om Oscar Piastri te ontwijken. Inmiddels is de Australiër weer hersteld en blikt hij in het persbericht van AlphaTauri vooruit op de race in Austin.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Auto Bild: 'Horner wilde macht over Red Bull Racing én AlphaTauri'

Qatar kwam te vroeg

"Het is goed om terug te zijn! Mijn hand is veel beter en de simulator was een nuttige manier om het te beoordelen. Ik probeerde hem uit in de week voor Qatar, maar ik had niet het gevoel dat ik er volledig klaar voor was, dus bracht ik de rest van de week door in het Verenigd Koninkrijk en bracht ik meer tijd door in de simulator", zo legt hij uit. Liam Lawson viel de wedstrijden in die Ricciardo niet kon rijden, maar dat hoeft vanaf de race in de VS niet meer. "Ik voelde me klaar om te gaan. Mijn algehele conditie is prima omdat ik zoveel mogelijk ben blijven trainen, hoewel ik natuurlijk een tijdje niet veel kon doen met mijn linkerhand of arm."

Toekijken was frustrerend

Toch moet Ricciardo toegeven dat het niet fijn was om vanaf de zijlijn toe te moeten kijken. "Het was zeker frustrerend om naar de afgelopen races te kijken, vooral omdat ik mezelf op een punt had gebracht waar ik er klaar voor was om weer te gaan racen. Ik had twee evenementen en ik moest weer op 'pauze' drukken. Toch ging de tijd zonder races eigenlijk best snel", legt de 34-jarige coureur uit. Inmiddels beschikt de AT04 over een aantal updates en Ricciardo kan dan ook niet wachten om aan de slag te gaan. "Best spannend om te zien hoe dat zal gaan werken. Wat dit weekend betreft, ik heb altijd genoten van Austin. Het is heel uniek voor een modern circuit met de plooien en de hobbels. Dat betekent dat het vrij fysiek zal zijn. Je krijgt er klappen van, maar ik denk dat ik daar wel van houd."