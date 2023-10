Remy Ramjiawan

Woensdag 18 oktober 2023 17:34 - Laatste update: 17:39

Aankomend weekend op het Circuits of The Americas zal Daniel Ricciardo voor de tweede keer dit seizoen zijn rentree maken bij AlphaTauri. De goedlachse Australiër zou helemaal hersteld zijn van zijn handblessure, al twijfelt enkelvoudig Nico Rosberg daaraan. De Duitser heeft namelijk vernomen dat de achtvoudig racewinnaar nog altijd last had van zijn pols, bij het afleggen van een volledige race in de simulator.

Ricciardo werd als vervanger van Nyck de Vries naar het zusterteam van Red Bull Racing gehaald, na de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hoewel de race in Hongarije nog prima verliep voor de goedlachse coureur, legde hij het in Spa-Francorchamps weer af tegen teamgenoot Yuki Tsunoda. Tijdens de tweede vrije training in Zandvoort sloeg het noodlot toe voor Ricciardo. In een poging om landgenoot Oscar Piastr te ontwijken, knalde hij zelf tegen de bandenstapels en brak daarbij zijn middenhandsbeentjes in zijn linkerhand.

'Ricciardo worstelde met zijn pols in de simulator'

Hoewel Ricciardo heeft aangegeven dat hij weer volledig kan racen, twijfelt Rosberg in de Sky Sports F1-podcast aan die woorden. "Allereerst vertelde Franz Tost tegen mij op de grid in Qatar dat Daniel een week geleden in de simulator nog steeds worstelde met zijn pols om een volledige raceafstand af te leggen. Dus we zullen zien, ik denk dat het niet makkelijk voor hem zal zijn om terug te komen en fysiek 100 procent in orde te zijn." De wereldkampioen van 2016 hoopt dat Ricciardo een goed resultaat kan afleveren, maar wijst ook naar de moeilijkheden. "Ik wens hem het beste en ik hoop dat hij het haalt, want het is zo fysiek om in deze auto's te rijden. Qua risico's is het niet alleen sturen. Het is ook wanneer je remt. Als je remt, duw je veel tegen het stuur omdat je niet kunt toestaan dat je lichaam naar voren klapt als je remt in de veiligheidsgordel. Je moet ertegen duwen en sturen."

Geen hoge verwachtingen

Toch hoeft Ricciardo er niet vol voor te gaan, in Japan werd namelijk bekend dat de 34-jarige coureur ook voor volgend seizoen is verzekerd van een plekje bij het team uit Faenza. "Dus er zijn ongelooflijke krachten op de pols. Ik hoop dat het hem lukt om terug te komen en zich fit te voelen om te racen. En dan de vijf races die hij nu moet rijden. Ik denk niet dat er nu zulke hoge verwachtingen van hem zijn, want hij heeft de drive voor volgend jaar en ik denk dat hij gewoon solide moet zijn."