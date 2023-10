Remy Ramjiawan

Voor Sergio Pérez zit er een belangrijke fase aan te komen. De Mexicaan wist ook in Qatar niet te imponeren en is broodnodig toe aan een goed resultaat. Vorig jaar kwam 'Checo' als vierde over de streep in Austin en hij wil in de Verenigde Staten 'weer het beste uit zichzelf halen'.

De afgelopen weken is er veel gezegd over de positie van de Mexicaan in dienst van Red Bull Racing. Hoewel Pérez nog altijd tweede staat in het klassement, slinkt de voorsprong op nummer drie Lewis Hamilton, langzaam maar zeker. Het heeft alles te maken met de kwakkelende vorm van 'Checo', die nog altijd moeite heeft om de RB19 aan de praat te krijgen. Hoewel Pérez nog een contract tot en met 2024 op zak heeft, lijkt hij wel onder druk te staan, want de resultaten de afgelopen races, zijn niet om over naar huis te schrijven.

In Austin zal de steun vanuit Mexico aan de zijde staan van de 33-jarige coureur. "Ik kijk uit naar de komende weken. Austin en Mexico zijn twee van mijn favoriete weken van het jaar, ik heb op beide plaatsen zo'n ongelooflijke steun en dat betekent veel voor me. Zelfs als je het in de auto niet hoort, kun je het voelen", zo vertelt de man uit Guadalajara in het persbericht van Red Bull. Met die steun hoopt hij het tij te keren. "Ik weet dat ik op COTA weer het beste uit mezelf moet halen, het is een leuk circuit om te rijden en ik heb er alle vertrouwen in dat we daar kunnen presteren."

De afgelopen paar Grands Prix vielen niet de kant op van 'Checo' en net als in de zomerstop, heeft hij de afgelopen weken veel geanalyseerd in de fabriek in Milton Keynes. "Ik was vorige week in Milton Keynes om samen met het team ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn op de komende weken. We hebben een aantal goede gesprekken gehad en ik heb tijd doorgebracht met mijn engineers om ervoor te zorgen dat we weten wat we goed hebben gedaan, waar het fout is gegaan en hoe we kunnen verbeteren", aldus Pérez.