Vincent Bruins

Dinsdag 17 oktober 2023 20:16

De FIA deelde een schriftelijke waarschuwing uit aan Lance Stroll in verband met zijn gedrag tussen het weekend van de Qatar Grand Prix. Aston Martin vindt dat mensen echter te snel een oordeel vellen over coureurs die nog vol adrenaline zitten.

De kwalificatie op het Lusail International Circuit was een teleurstellende sessie voor Stroll. Hij kwam niet uit Q1 en uit frustratie smeet hij zijn stuur weg en zou vervolgens performance coach Henry Howe een flinke duw hebben gegeven. De FIA liet al gauw weten dat het van de situatie afwist en het zou behandelen. De compliance officer van de FIA ging in gesprek met de Canadees over verschillende incidenten die mogelijk in strijd waren met de regels, het beleid en de procedures van de FIA. Stroll bood officieel zijn excuses aan en kreeg een schriftelijke waarschuwing van de autosportbond.

Onder verwachtingen presteren

"Als je onder je eigen verwachtingen presteert, dan komt op een gegeven moment het thema frustratie ter sprake," legde Aston Martin-teambaas Mike Krack uit in een mediasessie. "Je haalt een voetballer van het veld en hij geeft geen high fives aan de manager, hij gooit met zijn shirt of met waterflessen, dat hebben we wel vaker gezien. En om eerlijk te zijn, ik probeer altijd deze [mediasessie] zoveel mogelijk uit te stellen om van de adrenaline af te komen, maar ik ben ervan overtuigd dat we met misschien tien à twintig keer minder adrenaline aan de pitmuur zitten vergeleken met de coureurs, maar zij krijgen direct een microfoon onder hun neus geschoven of je peilt elke reactie die ze hebben."

Makkelijk praten

"Ik denk dat emoties iets is wat we van atleten willen zien, maar als ze dan reageren, vellen we weer snel een oordeel," vervolgde de Luxemburger. "Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Ik denk dat het een stap te ver gaat als je met tien mensen op de bank zit of in een kamer met airconditioning zegt: 'Dit is te veel' of 'Dat kun je niet doen'. Ik denk dat we wat meer respect moeten hebben voor de coureurs en voor topsporters zou ik zeggen. Van buitenaf is het makkelijk praten. Ik denk dat we te snel oordelen."