Peter Windsor adviseert Norris om Red Bull te negeren: "Zie hem graag bij Audi"

Jordy Stuivenberg

Maandag 16 oktober 2023 12:51

Peter Windsor stelt dat Lando Norris er goed aan zou doen om McLaren te verlaten, maar noemt Red Bull Racing niet de beste bestemming voor de Brit. Windsor adviseert Norris om met Audi om de tafel te gaan.

Norris staat nog tot het einde van 2025 onder contract bij McLaren, maar dat betekent niet dat zijn toekomst onbesproken is. Helmut Marko liet namens Red Bull al weten dat hij Norris een interessante optie vindt als teamgenoot voor Max Verstappen. Windsor gaat er echter vanuit dat het Britse talent zijn contract bij McLaren uitdient en dus voor 2026 niet op de markt komt. Laat dat nu net het jaar zijn dat ook Audi als fabrieksteam van start gaat.

Artikel gaat verder onder video

Norris en Seidl herenigd?

Norris werkte bij McLaren samen met Andreas Seidl, die onlangs vertrok naar Sauber om daar aan de slag te gaan als CEO. Hij stuurt het team aan in de overgangsfase richting 2026. Dat maakt het volgens Windsor niet ondenkbaar dat Norris snel de gesprekken opent met het team uit Hinwil. “Ik weet zeker dat Red Bull interesse heeft in Lando. Hij is erg goed en zou qua persoonlijkheid ook goed bij Red Bull passen”, zegt Windsor in zijn YouTube-show.

“Ik zou Lando in 2026 graag in een Audi zien, met Theo Pourchaire in de andere auto. Daarnaast hoop ik Liam Lawson zo snel mogelijk in een Red Bull te zien. Ik kan me voorstellen dat Lando weg wil bij McLaren, door hoe het nu gaat met Oscar. Ik zie hem niet voor eeuwig bij McLaren rijden, ook al heeft Zak Brown veel in hem geïnvesteerd. Maar wil Zak hem wel zien vertrekken?”

Topaanbieding in de maak?

“Als ik Lando was en Audi zou me bellen, dan zou ik geen nee kunnen zeggen. Als Seidl me zou aanbieden om vanaf 2026 eerste rijder te worden bij het Audi-fabrieksteam, de plannen uit de doeken zou doen en zou zeggen wie er aan het project meewerken, dan zou dat voor mij de beste optie zijn. Als ik Lando was, zou ik daar nu vol voor gaan. En als ik Andreas was, zou ik Pourchaire vastleggen voor de tweede auto.”