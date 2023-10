Jordy Stuivenberg

Maandag 16 oktober 2023 12:11

Disney heeft aangekondigd wanneer we de langverwachte documentaire over het succesverhaal van Brawn GP in 2009 kunnen zien. Het goede nieuws: het duurt niet zo heel erg lang meer.

Het is een van de meest opzienbare verhalen die de Formule 1 ooit gekend heeft. Aan het eind van 2008 trekt Honda de stekker uit zijn fabrieksteam. Ross Brawn neemt het team voor het symbolische bedrag van 1 euro over, krijgt wat geld mee voor het volgende seizoen en sluit een deal met Mercedes voor het leveren van motoren. Jenson Button en Rubens Barrichello winnen 8 van de 17 races: Button wordt kampioen en Brawn verovert de constructeurstitel.

Brawn: The Impossible F1 Story

Dat ongekende succesverhaal is binnenkort terug te zien in een documentaire van Disney+, genaamd Brawn: The Impossible F1 Story. De mini-serie is vanaf 15 november te zien op het platform. In de documentaire zijn niet eerder vertoonde beelden te zien en komen alle hoofdrolspelers aan het woord. Naast Brawn, Button en Barrichello zijn dat onder andere Red Bull-teambaas Christian Horner en Nick Fry, de rechterhand van Ross Brawn bij het team.

Hollywood-ster Keanu Reeves is ingeschakeld als presentator, de documentaire wordt geproduceerd door Neil Duncanson.