Jordy Stuivenberg

Maandag 16 oktober 2023 09:29 - Laatste update: 13:08

Oscar Piastri is bezig aan een zeer fraaie reeks, met als hoogtepunt de zege in de sprintrace van de Grand Prix van Qatar. Hij werd binnengehaald als vervanger van Daniel Ricciardo en met de punten die hij scoort is hij de financiële rompslomp meer dan waard, zo claimt Karun Chandhok.

Ricciardo leek het vorig seizoen even helemaal kwijt bij McLaren en scoorde slechts een derde van het aantal punten van teamgenoot Lando Norris. McLaren besloot dan ook zijn contract af te kopen, naar verluidt voor zo’n 20 miljoen dollar. Piastri werd zijn vervanger en hoewel hij even op stoom moest komen, won hij al een sprintrace. McLaren staat mede daardoor nog slechts elf punten achter op Aston Martin in het constructeurskampioenschap.

10 miljoen dollar winst

Elke plek winst is vele miljoenen euro’s waard en volgens Chandhok helpt Piastri dus eigenhandig een deel van de afkoopsom van Ricciardo terug te verdienen. “Ik weet niet hoeveel ze Ricciardo betaald hebben om dit jaar niet meer voor ze te rijden, maar het gaat om een aanzienlijk bedrag”, stelt hij in de Sky F1 podcast. “Oscar komt nu echt op stoom, scoort punten en ze gaan Aston Martin inhalen, want McLaren heeft twee rijders die punten scoren. Dan verdienen ze ongeveer 10 miljoen dollar terug. Het blijkt dus best een slimme beslissing.”

Sky F1-expert Ted Kravitz neemt het echter op voor Ricciardo, aangezien hij wellicht ook betere resultaten had geboekt in de flink verbeterde McLaren. “In alle eerlijkheid en voor de volledigheid: ik zou Daniel ook wel willen zien in deze McLaren. We weten niet of hij het niet net zo goed zou doen als Piastri. Ik weet dat het nooit gaat gebeuren, maar ik wil het wel graag gezegd hebben.”