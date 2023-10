Remy Ramjiawan

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft met Lewis Hamilton en George Russell de komende jaren een sterk duo in de auto's zitten, maar wijst in gesprek met La Gazzetta dello Sport naar de nieuwe generatie. Andrea Kimi Antonelli maakt furore in de opstapklassen, maar Wolff wil de zeventienjarige Italiaan eerst rustig laten rijpen voordat hij een stap naar de Formule 1 overweegt.

Daar waar Max Verstappen in zijn jongere jaren in de gaten werd gehouden door diverse topteams uit de Formule 1, gold hetzelfde voor Oscar Piastri in zijn leven voor de koningsklasse. Antonelli wordt door de kenners bestempeld als het nieuwe grote talent voor de toekomst en de Italiaan wist de afgelopen jaren in verschillende varianten van de Formule 4 de titel te pakken en leidt momenteel het kampioenschap in de Formula Regional European Championship.

Zeer getalenteerd

De uit Bologna komende coureur is al onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes en Wolff onthult dat hij vooral nog niet te veel druk op de jongeling wil zetten. "Antonelli is bijvoorbeeld een zeer getalenteerde Italiaanse coureur in wie we hebben geïnvesteerd. Hij heeft alles gewonnen in de F4, leidt het Formula Regional European Championship en heeft laten zien dat hij heel sterk is, fantastisch om te zien. Maar we willen niet te veel druk op hem leggen."

Volwassen laten worden

Verstappen werd in zijn jongere jaren ook in de gaten gehouden door Mercedes, maar daar waar Red Bull Racing de Nederlander direct een zitje in de koningsklasse kon aanbieden, bij Toro Rosso (AlphaTauri), wilde de Duitse renstal hem eerst nog door de opstapklassen leiden. Inmiddels is het niet meer mogelijk om een jonge coureur direct in de Formule 1 te zetten en Wolff legt uit dat alles met Antonelli in overleg met de familie wordt gedaan. "Laten we het werk voor 2023 afmaken, dan kijken we wat we volgend jaar gaan doen in overleg met zijn familie, die heel evenwichtig is. Andrea is pas 17 jaar oud, we willen hem niet laten verzuipen, we moeten hem volwassen laten worden. We moeten alles rustig doen."

Tevreden over huidig duo

Voorlopig heeft Mercedes met Hamilton en Russell achter het stuur een duo dat zeer aan elkaar gewaagd is en de Oostenrijker ziet dan ook nog geen reden om dat nu te veranderen. "Ik wil niet flirten als mijn huwelijk gelukkig is - dat creëert alleen maar chaos", zo trekt hij de vergelijking. "We hebben een sterk stel, in wie we geloven, dat positief was over het team, zelfs toen de auto verschrikkelijk was. Daarom hebben we nooit met iemand anders gesproken. Er zijn snelle en interessante coureurs, daar is geen twijfel over mogelijk - maar we richten ons op onszelf en op onze toekomstige mannen."