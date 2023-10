Lars Leeftink

Zaterdag 14 oktober 2023 17:44 - Laatste update: 17:53

Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, heeft de noodzaak herhaald om van de koningsklasse een meer diverse omgeving te maken en suggereert dat verandering ‘van bovenaf’ moet komen.

De zevenvoudig wereldkampioen heeft vaak gesproken over het doorvoeren van veranderingen in de structuur van de sport, zodat meer mensen die vanuit een minderheid komen ook door kunnen breken in de sport. In 2019 richtte de Britse coureur de Hamilton Commission op, een organisatie die tegelijkertijd de ondervertegenwoordiging van zwarte mensen in de Britse autosport en de STEM-sector wil aanpakken. Tot op de dag van vandaag is Hamilton de enige zwarte coureur die aan een F1-race heeft deelgenomen, terwijl Jessica Hawkins vorige maand de eerste vrouw was die een F1-auto testte.

Hamilton spreekt zich uit

Nu heeft Hamilton gesproken over het belang van verandering afkomstig van teambazen, in de top van de sport. “Ik heb het gevoel dat we de criteria daadwerkelijk moeten aanpassen en ervoor moeten zorgen dat er een kans is op impact, en er echt voor moeten zorgen dat als er een nieuw team komt, deze divers moeten zijn”, zei hij tegenover de media na de Grand Prix van Qatar. "Ze moeten misschien een kans creëren voor een vrouwelijke coureur om in F1 te komen. En het moet van bovenaf divers zijn. Op dit moment zijn het allemaal blanke eigenaren. En er is een echt gebrek aan diversiteit van bovenaf. Het is allemaal mannelijk, en dat moet veranderen."

Andretti

Hamilton sprak over het potentieel voor een elfde team om toe te treden tot de F1-grid, nadat de poging van Andretti om deel te nemen aan de sport officieel werd goedgekeurd door de FIA. Onder leiding van voormalig F1-coureur Michael Andretti racet het Andretti Autosport-team sinds 2012 in een aantal verschillende raceklasse, waaronder de Formule E, IndyCar, IMSA en Extreme E. Met rebranding naar Andretti Global hoopt het team zich toe te gaan voegen aan de Formule 1, een stap die gemengde reacties van coureurs, teams en fans opleverde. “Het is niet dat ik Andretti steun”, zei Hamilton hierover. “Ik denk dat het vanuit het perspectief van de coureur goed is om mogelijk meer auto’s te zien [op de grid]. Dan het idee van een elfde team. We hebben meer dan 2.000 mensen in ons team. Dat zijn dus enorm veel banen. Maar we moeten ervoor zorgen dat de criteria, die vrij streng zijn, ook echt worden gerespecteerd”, aldus Hamilton.