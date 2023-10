Vincent Bruins

Zaterdag 14 oktober 2023 08:03

Andretti hoopt binnenkort haar intrede te maken in de Formule 1. Al heeft het een samenwerking met Cadillac, toch blijft het nog onbekend met welke power unit het nieuwe team zal uitkomen. Ferrari zou nu een optie kunnen zijn.

Vier potentiële renstallen hadden zich bij de FIA gemeld om mogelijk een plekje te verdienen in de Formule 1 als het elfde team. Hitech Grand Prix, LKYSUNZ en Rodin Carlin werden afgewezen, maar Andretti Autosport, wat momenteel een rebranding naar Andretti Global ondergaat, werd wel toegelaten. Nu is het aan Formula One Management, de commerciële kant van de koningsklasse, om te beslissen of ze de Amerikanen in de Formule 1 willen hebben. Andretti is zeker geen onbekende naam in de autosport. Mario Andretti werd wereldkampioen in 1978 en Michael Andretti, de baas van Andretti Global, stond op het podium in de Italiaanse Grand Prix van 1993. Daarnaast waren ze als coureurs sterren in de IndyCar (CART) en zijn ze als team actief in onder meer de Formule E en IMSA naast de IndyCar Series.

Artikel gaat verder onder video

Motordeal met Alpine in rook op

Afgelopen januari maakte Andretti bekend dat het haar krachten zou bundelen met General Motors om Cadillac naar de Formule 1 te brengen. Mede dankzij de samenwerking met de Amerikaanse autogigant kon het de FIA overtuigen om toegelaten te worden als elfde team. Andretti hoopt dat het nog de tijd heeft om haar debuut te maken in 2025, maar dan zal het waarschijnlijk eerst een krachtbron moeten gebruiken van een van de huidige motorleveranciers. Er werd lange tijd gesproken over een samenwerking met Alpine, maar eerder deze week bevestigde topman Bruno Famin dat het proces om Andretti toe te laten te lang duurde om voor 2025 nog een team van Alpine-power units te kunnen voorzien. Terwijl deze motordeal dus mogelijk in rook is opgegaan, opent zich een deur bij een andere leverancier: Ferrari.

OOK INTERESSANT: Verstappen wil Andretti welkom heten in Formule 1: 'Maar helaas maak ik die beslissing niet'

Andretti in plaats van Sauber

Volgens Formu1a.uno is de renstal uit Maranello neutraal over Andretti als elfde team en zou er onder de juiste omstandigheden niet op tegen zijn. Ook zal Ferrari een klant kwijtraken vanaf 2026, wanneer Audi haar intrede in de Formule 1 maakt als de motorleverancier van Sauber wat momenteel nog het team van Alfa Romeo runt. Ferrari is naar verluidt geïnteresseerd om aan drie teams (inclusief Ferrari zelf) power units te blijven leveren en dan zou Andretti een goede kandidaat zijn om Sauber in die rol te vervangen. Het zou een van de nodige stappen kunnen zijn om ook weer wat meer politieke macht binnen de koningsklasse te krijgen.