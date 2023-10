Vincent Bruins

Het was ontzettend heet tijdens de Grand Prix van Qatar afgelopen week, waardoor een aantal coureurs onwel werden. De FIA gaat de situatie analyseren. Fernando Alonso denkt ook mee aan een oplossing.

De Formule 1-rijders hadden het duidelijk zwaar in de 40°C hitte. Logan Sargeant had al koortsachtige symptomen en wist de finishvlag niet te bereiken. Hij keerde in ronde 40 terug naar de pits en moest door de crew van Williams uit de auto worden geholpen. Esteban Ocon had tijdens de eerste stint al in zijn helm overgegeven. Max Verstappen en Oscar Piastri waren duidelijk uitgeput en moesten liggen in de cooldown room. Lance Stroll was uit zijn Aston Martin gekropen en strompelde naar een ambulance toe. Alexander Albon werd naar het medisch centrum gestuurd vanwege acute oververhitting. Daar zijn uiteindelijk meerdere coureurs flauwgevallen.

Een dag na de race op het Lusail International Circuit reageerde de FIA in een statement op de klachten van de coureurs over de omstandigheden: "De FIA stelt met bezorgdheid vast dat de extreme temperatuur en vochtigheid tijdens de 2023 FIA Formule 1 Grand Prix van Qatar invloed hadden op het welzijn van de coureurs. Hoewel ze topsporters zijn, mag van hen niet worden verwacht dat ze deelnemen aan wedstrijden onder omstandigheden die hun gezondheid of veiligheid in gevaar kunnen brengen. De veilige besturing van de auto's is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers, maar net als bij andere zaken die met veiligheid te maken hebben, zoals de infrastructuur van het circuit en de veiligheidseisen voor de auto's, zal de FIA alle redelijke maatregelen nemen om acceptabele parameters vast te stellen en te communiceren waarbinnen de wedstrijden worden gehouden."

Marteling

Voor Fernando Alonso kwam de hitte als een verrassing: "Het was namelijk niet zo erg tijdens de vrije training," vertelde de Aston Martin-coureur tegenover de aanwezige media. "Misschien omdat het toen winderig was of iets dergelijks en nu misten we de wind, die ventilatie. Het was dus extreem." De Spanjaard stelt dan ook een mogelijke maatregel voor die kan voorkomen dat coureurs na de race onwel worden: "We moeten echt kijken of er voor de toekomst een oplossing is. In sommige extreme omstandigheden kunnen we misschien overeenkomen om de start uit te stellen." Hoe later er wordt geracet, hoe koeler het natuurlijk zal zijn. Valtteri Bottas, die de wedstrijd als een "marteling" overschreef, vindt dat de Formule 1 met een limiet moet komen met hoe heet het mag zijn tijdens een race: "Elke coureur zal proberen te finishen. Zolang je nog kan rijden, ga je niet stoppen. Maar op een gegeven moment wordt het ongezond en riskant. Nog heter dan dit zou niet veilig zijn. Ik zou niet [racen] als het nog heter was," aldus de Alfa Romeo-coureur tegenover de aanwezige media.