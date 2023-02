Deze zwakke punten moeten de teams gaan oplossen in 2023

Remy Ramjiawan

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen laat niet heel lang meer op zich wachten, met het Grand Prix-weekend van Bahrein dat op 3 maart van start gaat. De teams borduren dit jaar voort op de regelwijziging van vorig seizoen, maar moeten flink aan de bak om de problemen van vorig jaar te gaan tackelen.

Aan de start van het 2022-seizoen was het nog even koffiedik kijken, om te zien welk team nu het beste uit de winterstop zou gaan komen. Het bleek al snel dat Ferrari en Red Bull Racing ver boven de andere teams stonden, maar de twee renstallen hadden nog genoeg punten om aan te werken. Het team van Mercedes kon met de W13 niet brengen, wat de renstal in de jaren ervoor wel kon, een bolide produceren waarmee steevast om de overwinningen kon worden gevochten. Voor het nieuwe jaar zullen alle lessen uit het 2022-seizoen worden meegenomen en GPFans kijkt de teams en hun problemen van vorig jaar.

Het team uit Grove zal aankomend jaar naarstig op zoek moeten gaan naar meer downforce. Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan, maar wel de oorzaak waardoor het team in het afgelopen jaar te veel punten zag verdampen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de renstal uitkeek naar de race op Monza. Het Italiaanse circuit was perfect voor de FW44, want veel neerwaartse druk is niet nodig op de ‘Temple of Speed’. De renstal heeft een nieuwe teambaas in persoon van James Vowles gevonden. De voormalig Mercedes-man zal op een efficiënte manier moeten gaan zoeken naar meer neerwaartse druk, zonder dat dit ten koste gaat van de topsnelheid. Volgens Dave Robson, de verwantwoordelijke man voor de prestaties van de auto, kwam het team in 2022 een aantal keren met een upgrade pakket voor de downforce. Dit zorgde er echter telkens voor dat de auto nog gevoeliger werd voor de wind en dus was het pakket nog niet geoptimaliseerd.

AlphaTauri

Het zusterteam van Red Bull Racing begon het jaar met een prima basis, maar wist niet helemaal goed door te ontwikkelen. De upgrades kwamen met horte en stoten en daar lag vooral het probleem. Voor het komende jaar moet de renstal ervoor zorgen dat de updates geleidelijker zullen komen, zodat het team mee kan met de concurrentie. De technisch directeur van AlphaTauri, Jody Egginton legde vorig jaar al de vinger op de pijnlijke plek. “Aankomend jaar moeten we ervoor zorgen dat de ontwikkeling het hele jaar doorgaat”, zo legde de technische man uit.

Voor Haas begon het 2022-seizoen erg goed. De renstal wist na een teleurstellend 2021, wat overigens geheel in het teken stond voor de ontwikkeling van de 2022-bolide, direct punten te pakken in de eerste race. Daar waar vele teams gedurende het jaar updates brachten, koos de Amerikaanse renstal (ook uit budgettaire redenen) ervoor om eerst het pakket volledig te doorgronden, voordat het zou komen met nieuwe updates. Met een nieuwe sponsor aan boord, kunnen de updates voor het komende jaar wellicht sneller komen. Daarnaast leek de auto vanaf de buitenkant erg op de F1-75 van Ferrari. Het grote probleem van Haas was de luchtweerstand. Op circuits met lange rechte stukken, kwam de VF22 niet zo goed uit de verf. Dat is terug te zien aan het resultaat tijdens de Grand Prix van Azerbeidzan, maar ook op Monza. Tijdens beide races eindigde het duo van het team buiten de punten. Simone Resta gaf vorig jaar aan dat de ‘drag’ een probleem is waar in 2023 vooral aan gewerkt zal gaan worden en dus mogen we van het team verwachten dat de VF23 minder last van het fenomeen zal gaan hebben.

Aston Martin

Het team van Aston Martin begon het afgelopen seizoen met een wagen die totaal niet mee kon met de rest. De AMR22 zag er daarnaast ook nog onderontwikkeld uit. Pas tijdens de Grand Prix van Spanje kwam het team uit Silverstone met de auto die de rest van het seizoen zou gaan uitrijden. Gekscherend werd de bolide de groene Red Bull genoemd, maar dit was de auto waar het team in Bahrein mee wilde verschijnen. Uiteindelijk zat de stijgende lijn erin, want Sebastian Vettel en Lance Stroll konden in de tweede helft van het jaar een aantal keren om de punten vechten. De renstal had vorig jaar erg veel last van het porpoising en gaf als reden aan, dat wat er aan data was opgedaan tijdens de simulaties, niet overeenkwam met wat er op de baan gebeurde. Die correlatie zal het team moeten verbeteren, wil het in 2023 een stap naar voren gaan zetten.

Voor het team van Alfa Romeo begon het 2022-seizoen goed en kon de renstal vaak vechten om de punten. Alleen naarmate het seizoen vorderde, gingen ook de prestaties naar beneden. Pas halverwege het jaar kwam het team met upgrades voor de voorvleugel en de vloer, waardoor de formatie ineens weer mee kon doen in Q3 van de kwalificaties. Dat de renstal even moest wachten met de updates, lag volgens het team niet aan de stagnatie in ontwikkeling in de windtunnel, maar eerder het netwerk om de updates te produceren. Het team heeft inmiddels meer personeel aangetrokken en dus zou het in 2023 makkelijker updates moeten kunnen gaan meenemen. Valtteri Bottas vertelde daar over: “Dat [meer personeel voor de ontwikkeling] is een flinke stap. Als de productiesnelheid omhoog gaat, dan is dat een groot verschil. Zolang de auto snel en betrouwbaar is vanaf het begin van het jaar, dan kunnen we wel bijblijven.”

Het team van McLaren werd tijdens de winterstop voor het 2022-seizoen, nog getipt als één van de teams die misschien de volgende stap kon gaan zetten. Toch bleek al snel dat de renstal uit Woking genoeg problemen aan boord had, die het moest verhelpen, voordat het naar voren kon gaan kijken. De MCL36 kon aan de voorkant van het middenveld meevechten, maar de verwachting was dat het in de subtop zou gaan meedoen. De auto was moeilijk te besturen en vooral bij het ingaan van de bochten was de auto instabiel en had het veel last van onderstuur. Lando Norris kon om de problemen heen rijden, maar Daniel Ricciardo kreeg het goede gevoel er niet in. Het aerodynamisch ontwerp van de MCL36 leek de plank mis te slaan, daarnaast had het team veel last van de banden van Pirelli, die in 2022 uit zichzelf al voor meer onderstuur zorgden.

Alpine

Voor het Franse Alpine was de betrouwbaarheid in 2022 het grote zorgenkindje. Fernando Alonso stond vaker dan eens naast de baan met een auto waar geen gang meer in zat. Of het nu te maken had met de hydrauliek, de motor of een ander probleem, het team heeft flink wat goed te maken op het gebied van de betrouwbaarheid. Toch zal de focus liggen op de power unit, want die zorgde in 2022 meer dan eens voor problemen. Het wordt onderschreven door Bruno Famin, verantwoordelijk voor de power unit bij Alpine. "De waterpomp heeft ons het hele seizoen flink wat kopzorgen opgeleverd. We hebben het onderdeel een aantal keren verbeterd in 2022, maar dat was duidelijk niet genoeg. Het doel voor 2023 is om qua prestaties hetzelfde te leveren, maar qua betrouwbaarheid iets te gaan winnen."

Mercedes

Voor Mercedes wordt het belangrijk om het unieke concept van de zeropods in 2023 aan de praat te krijgen. Het team had in 2022 veel last van porpoising en kon zich daardoor niet direct richten op de ontwikkeling van de auto. Pas toen het gestuiter tot een minimum was gebracht, kwamen de upgrades voor de auto. Uiteindelijk kon het team steeds dichter bij Ferrari en Red Bull Racing komen, maar door de problemen aan het begin van het jaar, was het gat simpelweg te groot. "We begonnen de 100 meter sprint met 10 meter achterstand op de rest, dus we moeten sneller gaan rennen", zo trok Toto Wolff de vergelijking. Mocht het concept ook in 2023 niet werken, dan moet het team toch gaan nadenken over een andere koers met de auto.

Ferrari

Het team uit Maranello kwam vorig seizoen sterk uit de startblokken. De renstal had, zeker in het begin van het jaar, de snelste auto in de pitbox staan. Toch betekent snelheid niet alles, want Ferrari beschikte dan wel op de zaterdag over de snelste auto, maar op de zondag worden de punten verdeeld. De pijnlijke statistiek voor Ferrari is dat het team weliswaar twaalf pole positions wist te pakken, maar slechts vier overwinning op haar naam schreef. De power unit moet simpelweg betrouwbaarder gaan worden, maar ook de strategische beslissingen moeten scherper, daarnaast was de bandenslijtage tijdens de races ook niet altijd optimaal. Frédéric Vasseur krijgt als nieuwe teambaas de schone taak om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Red Bull Racing

De RB18 begon het 2022-seizoen ietwat te zwaar. De renstal uit Milton Keynes had daarnaast ook nog betrouwbaarheidsproblemen met diverse uitvalbeurten in de openingsfase van het seizoen. Toch wisten de Oostenrijkers het om te draaien en toen de bolide gewicht op orde was, bleek tijdens de races dat de RB18 erg snel was. Red Bull heeft de reputatie dat het niet zo sterk uit de winterstop komt, maar vaak gedurende het jaar goed kan doorontwikkelen. Gezien de beperking die het team heeft op de ontwikkelingstijd, enerzijds door als kampioen te eindigen en anderzijds door de straf voor het schenden van de budgetcap, zal de renstal de overgebleven tijd zo efficient mogelijk moeten gaan inzetten.

