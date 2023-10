Lars Leeftink

Sebastian Vettel is inmiddels bijna een heel jaar met pensioen, nadat hij eind vorig jaar besloot afscheid te nemen van de Formule 1 met vier wereldkampioenschappen op zak. Toch zijn er dit jaar al vaak geruchten geweest over een terugkeer, in F1 of in een andere raceklasse. Vettel heeft hier nu zelf op gereageerd.

Tegenover German Press Agency, geciteerd door PlanetF1, laat Vettel weten dat hij voorlopig tevreden is met de huidige invullen van zijn leven en niet baalt van zijn beslissing om eind 2022 met pensioen te gaan. Toch sluit hij ook niet uit dat hij nog terug gaat keren. "Je kunt zoiets nooit uitsluiten, maar op een gegeven moment is de tijd voorbij. Mijn leeftijd is niet het probleem en het was mijn beslissing om de grens te trekken. Maar ik heb hem niet getrokken om hem een jaar later weer te verwijderen. Ik heb het voorrecht om meer tijd door te brengen met mijn familie en mijn kinderen, dat is een prioriteit. Net zoals ik de afgelopen jaren de wereld heb herontdekt, is de Formule 1, hoe groot hij ook is, altijd kleiner geworden."

Enthousiast

Vettel is blij met het feit dat er zoveel interesse is in de diensten van hem, onder meer uit het endurance racen. Toch kan Vettel zich voorlopig inhouden. "Ik ben daar zelf ook enthousiast over, maar dat was precies mijn bedoeling: niet meteen de volgende kans pakken of in de volgende cockpit stappen en eerst de kant van mij leren kennen die alles kan proberen en tijd heeft. Dat heb ik in het verleden niet gehad.

Dubbel gevoel

Vettel heeft aan de ene kant het gevoel dat als hij nog wil race, dat nu moet gebeuren en niet over een paar jaar. Toch is hij ook tevreden met wat hij nu aan het doen is. "Ik leef in een fase waarin je jezelf een beetje anders kunt voelen en ontdekken. Tegelijkertijd geniet ik echt van de tijd met het gezin. Daarom kan ik dit droomantwoord niet geven over wat er in de toekomst op mijn lijn ligt."