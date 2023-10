Lars Leeftink

Vrijdag 13 oktober 2023 10:15

Karun Chandhok, voormalig F1-coureur, was afgelopen weekend tijdens de Formule 1 Grand Prix van Qatar onder de indruk van wat Max Verstappen liet zien. De Nederlander won de race, voor iemand die ook indruk maakte op Chandhok: Oscar Piastri.

Verstappen veroverde afgelopen weekend in Qatar zijn derde wereldkampioenschap op rij door in zware weersomstandigheden de race te winnen voor Piastri en Lando Norris. Daar waar veel coureurs het lastig hadden met de banden en de warme weersomstandigheden, leek Verstappen stoïcijns door te rijden. Zijn zege kwam nooit echt in gevaar, waardoor hij de komende races ook de kans gaat krijgen om zijn eigen records voor hoogste aantal zeges, podiumplekken en punten in een seizoen in de koningsklasse te veroveren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Het tijdschema voor het sprintraceweekend in de Verenigde Staten

Chandhok over Verstappen

Bij Sky Sports blikt Chandhok terug op het weekend in Qatar, waar Verstappen dus zijn veertiende zege boekte van 2023 en tevens wereldkampioen werd voor het derde seizoen op rij. Het stond in de sterren geschreven dat hij kampioen zou worden in Qatar, aldus Chandhok. Daar ging dan ook alle aandacht naar uit. "Dit was altijd het weekend dat Verstappen een drievoudig wereldkampioen zou worden. Daar zou alle aandacht naar uitgaan. Ondanks alle chaos scoorde hij 33 punten en werkte hij een uitstekend weekend af. Nu mag hij zich bij enkele grootheden uit de sport voegen."

Piastri indrukwekkend

Toch was er nog iemand anders die indruk maakte op Chandhok: Piastri, die tweede eindigde en de laatste paar raceweekenden in goede vorm steekt. "Dit was het weekend waarin Piastri bewees één van de beste coureurs van de grid te zijn. Zijn prestaties zijn het hele jaar al indrukwekkend, maar hij vertoonde nog wel wat zwakheden. Zijn racepace in Suzuka is daar een goed voorbeeld van. De overwinning op zaterdag was echter prachtig uitgevoerd en ook zijn racepace op zondag is absoluut indrukwekkend te noemen."