Jan Bolscher

Vrijdag 13 oktober 2023 08:38

De Formule 1-karavaan kan aankomend weekend even bijkomen van het bloedhete weekend in Qatar, maar daarna staat direct de volgende uitdaging voor de deur: de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, Texas.

De Formule 1-kalender telt vanaf dit jaar maar liefst drie races op Amerikaanse bodem. Miami is al afgevinkt, Austin en Las Vegas staan nog op het programma. Het raceweekend in Austin vormt het decor voor het vijfde sprintraceweekend van het seizoen en wordt verreden op het Circuit of The Americas: een 5.513 kilometer lange baan waar in 2012 voor het eerst een Formule 1-race op werd afgewerkt. Het circuit kent in totaal twintig bochten en twee DRS-zones. Het hoogteverschil, de snelle bochten en de lange rechten stukken maken dat hier vaak interessante races worden verreden. De Grand Prix van Austin telt in totaal 56 ronden, waarmee de raceafstand op 308,405 kilometer ligt.

Vijfde sprintraceweekend van het seizoen

Omdat het net als in Qatar om een sprintraceweekend gaat, ziet ook in Austin het programma er anders uit. Op vrijdag wordt er één vrije training verreden, waarna het al tijd is voor de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag. Op zaterdag worden de Sprint Shootout en de Sprint zelf verreden. Op zondag is het uiteraard tijd voor de hoofdrace. Zowel het constructeurskampioenschap als het coureurskampioenschap zijn inmiddels beslist in het voordeel van Red Bull Racing en Max Verstappen, maar dat betekent niet dat er niets meer op het spel staat. Zo zijn Mercedes, Ferrari, Aston Martin en McLaren nog volop in gevecht voor de tweede plaats in de eindklassering.

Tijdschema Grand Prix van de Verenigde Staten

Het raceweekend begint op vrijdag 20 oktober. In Nederland is het zeven uur later dan in Texas, wat betekent dat de eerste vrije training hier om 19:30 uur van start gaat. Om 23:00 uur is het vervolgens tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix. De Sprint Shootout gaat op zaterdag 21 oktober om 19:30 uur van start, waarna het om klokslag 00:00 uur tijd is voor de sprintrace. De Grand Prix van de Verenigde Staten begint op zondag 22 oktober om 21:00 uur.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 20 oktober

19:30 uur: eerste vrije training

23:00 uur: kwalificatie Grand Prix

Zaterdag 21 oktober

19:30 uur: Sprint Shootout

Zondag 22 oktober

00:00 uur: Sprint

21:00 uur: Grand Prix van de Verenigde Staten