Jan Bolscher

Vrijdag 13 oktober 2023 09:19

Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelt dat hij niet deel zou nemen aan de Formule 1 als hij niet zou geloven dat de achterstand op Red Bull Racing binnen een paar seizoenen rechtgetrokken kan worden.

Red Bull Racing legde eerder dit seizoen in Japan beslag op het tweede constructeurskampioenschap in twee jaar tijd, terwijl Max Verstappen zich in Qatar tot drievoudig wereldkampioen Formule 1 kroonde. De formatie uit Milton Keynes heeft van de afgelopen 36 races 32 keer weten te winnen, en zijn dit seizoen tot op heden alleen verslagen in Singapore. Mercedes kent ondertussen opnieuw een moeilijk seizoen, waarin niet kan worden gevochten om overwinningen. De laatste overwinning van de Duitse grootmacht dateert uit november 2022, toen George Russell in Brazilië als eerste over de streep kwam.

Drie of vier tienden vinden

In 2026 worden er nieuwe motorreglementen geïntroduceerd in de Formule 1, wat een kans biedt om de rangorde op de schop te nemen. Wolff gelooft er echter in dat het gat naar Red Bull Racing al eerder gedicht kan worden, ondanks de grote achterstand: "Ik zou niet in deze sport zitten als ik niet zou geloven dat het mogelijk is", vertelt hij in gesprek met Gazetta. "Als je kijkt naar hoeveel Aston Martin afgelopen winter is gegroeid of de stap die McLaren heeft gezet in de zomer... Als we drie of vier tienden weten te vinden doen we weer mee."

Wolff optimistisch

De Oostenrijker vervolgt: "We weten dat onze auto meer kan dan dat we tot nu toe hebben laten zien. We zijn nog niet in staat geweest om te begrijpen hoe we het maximale eruit moeten halen, maar dat geeft ons een reden om optimistisch te zijn." Naast dat Wolff dus kansen ziet in de komende twee jaren, is hij ook optimistisch over 2026. Hij ziet het als een geweldige uitdaging om te gaan werken met krachtbronnen die half thermisch en half elektrisch zijn: "Er gaan geruchten dat er een risico is dat singe seaters te langzaam zullen worden, maar er moeten verschillende aerodynamische benaderingen bestudeerd worden. Zeggen de technici dat de nieuwe regels catastrofaal zijn? Het antwoord luidt: kom met wat ideeën."