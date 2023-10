Jan Bolscher

Coureursvakbond-voorzitter Alex Wurz is van mening dat er een oplossing moet komen voor problemen rondom extreme hitte zoals tijdens de Grand Prix van Qatar, waardoor verschillende coureurs na afloop met fysieke klachten kampten.

De Grand Prix van Qatar werd verreden onder temperaturen van ruim boven de dertig graden. In combinatie met de luchtvochtigheid en de bochtige lay-out van het circuit zorgde dit bij veel coureurs voor vervelende klachten. Zo moest Logan Sargeant zijn race vroegtijdig beëindigen omdat hij zich niet goed voelde, gaf Esteban Ocon meerdere keren over in zijn helm en verloor Lance Stroll naar eigen zeggen meerdere keren kort even het bewustzijn tijdens het rijden. Lando Norris vertelde daarnaast dat er na afloop meerdere coureurs waren flauwgevallen.

Stoeltjes met koeling

De FIA liet eerder al weten een onderzoek te starten naar de gebeurtenissen en te gaan kijken naar mogelijke oplossingen. De Grand Prix Drivers Association (GPDA), de vakbond voor de coureurs, heeft nu ook van zich laten horen. "We moeten een voorbeeld nemen aan andere raceklassen waar de hitte ook een limiterende factor heeft gespeeld", zo vertelt voorzitter Alexander Wurz tegenover de BBC. "Stoeltjes met koeling bijvoorbeeld. Dat werkt goed en is makkelijk te installeren. Daar moeten alle teams naar kijken."

Limiet instellen

Volgens de Oostenrijker moet er daarnaast gekeken worden naar het ontwerp van de auto's: "De elektrische systemen moeten ook beter gekoeld worden. Deze zitten vaak vlak bij het stoeltje van de coureur. Of de routes waarlangs de bekabeling loopt moeten aangepast worden. Middels de reglementen gelden er limieten voor het aantal onderdelen dat gebruikt mag worden. De coureur is ook een soort performance-onderdeel, dus misschien moet er ook een limiet worden ingesteld voor de hitte waaraan ze blootgesteld mogen worden."