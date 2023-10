Lars Leeftink

Woensdag 11 oktober 2023 18:18 - Laatste update: 18:20

Het social media-team van Haas heeft zich ook aan de trend gewaagd die momenteel op social media erg populair is. De trend, waarin er een jaarboek wordt gemaakt van de jeugd van een persoon op basis van zijn huidige uiterlijk, was volgens Haas de ideale manier om teambaas Guenther Steiner en de coureurs eens in de schijnwerpers te zetten.

De trend nodigt gebruikers uit om hun jaarboekfoto's van de middelbare school na te maken met een vleugje jaren 90. Jaarboekfoto's, een gebruikelijke traditie in veel landen, leveren vaak bijzondere foto's op en het is meestal niet iets wat mensen meestal willen delen op hun sociale media. Dat weerhield het Amerikaanse team er echter niet van om jaarboeken te maken voor hun coureurs Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen en reservecoureur Pietro Fittipaldi. Het team beloofde tevens dat als de post 100.000 likes zouden krijgen op Instagram, ze ook het jaarboek van Steiner online zouden zetten.

Fittipaldi reageert

Hülkenberg was als eerste aan de beurt en de computer lijkt te denken dat de grote Duitser tijdens zijn tijd op de middelbare school een voorliefde had voor kleding zonder mouwen. Op de nagebouwde foto's draagt hij een mouwloos leren jack en in een andere afbeelding een tanktop over een shirt. Zijn teamgenoot Magnussen zag eruit alsof hij zijn jeugdjaren doorbracht op een jacht in Monaco. Het was echter reservecoureur Pietro Fittipaldi die het minst geamuseerd was door zijn door computer-gegenereerde outfit. Om de een of andere reden gaf de computer hem honkbalkleding op zijn eerste foto, voordat hij werd gekleed in een bizarre zware katoenen trui die doet denken aan cricket. "Wat hebben jullie me hiermee aangedaan", merkte hij op.

Hollywood Steiner

Natuurlijk bereikte de originele post 100.000 likes en dus zou Steiner's jaarboek het daglicht zien. Veel van de reacties zeiden dat hij eruit zag als een Hollywood-acteur die poseerde voor een 'headshot', met blonde strepen en een gladde haardos. De computer wilde de 58-jarige teambaas blijkbaar niet verouderen in de tweede foto, wat voor hilariteit zorgde bij de volgers van Haas. Zie de foto's hieronder.