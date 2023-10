Vincent Bruins

De Formule 1-teams die werken vanuit het Verenigd Koninkrijk, hebben deze week hun financiële data van 2022 publiekelijk gesteld bij het Companies House. Dat is verplicht bij de Britse versie van de Kamer van Koophandel.

Ondanks dat Mercedes vorig jaar voor het eerst sinds 2013 niet het constructeurskampioenschap op haar naam schreef, draaiden ze toch meer dan negentig miljoen Britse pond aan omzet dan in 2021. Dat komt mede doordat INEOS, een Brits petrochemiebedrijf, maar liefst 42 miljoen pond aan sponsorgeld meer heeft uitgegeven dan het seizoen daarvoor. Daar komt nog een extra bijna dertien miljoen pond bij vanwege de samenwerking met Athena Racing, dat weer onder INEOS valt, bij de ontwikkeling voor de America's Cup-zeilwedstrijd.

Ingewikkelde situatie Red Bull

Als we de financiële cijfers van Red Bull goed bekijken, dan zien we dat ze relatief gezien nauwelijks winst maken. Dat komt doordat het team staat ingeschreven onder Red Bull Racing Limited (RBR), wat slechts vijftig werknemers heeft. Dit bedrijf valt echter onder het grotere Red Bull Technology Ltd (RBT). Laatstgenoemde heeft maar liefst 736 werknemers, inclusief de vijftig van RBR. Het wordt nog ingewikkelder bij de energiedrankfabrikant: de krachtbron wordt namelijk officieel ontwikkeld door Red Bull Powertrains Ltd wat weer onder het Oostenrijkse Red Bull GmdH valt en niet het Britse RBT. En daar eindigt het niet. Red Bull Powertrains 2026 Ltd werd opgericht om het huidige Honda-project te splitsen van het toekomstige Ford-project. RBR draait uiteindelijk toch de meeste omzet van alle bedrijven onder Red Bull, maar niet de meeste winst. Het heeft bijna veertig miljoen pond meer in omzet gedraaid in 2022 dan in 2021. Al werd Red Bull tweede in het constructeurskampioenschap van 2021, toch kreeg het meer geld van de Formule 1 vorig jaar, omdat het algehele potje die de teams moeten verdelen, groter was geworden. Daarnaast heeft het binnenslepen van hoofdsponsor Oracle ook een boel geld opgeleverd. Red Bull draaide in 2022 echter niet meer omzet dan Mercedes. Het team van Lewis Hamilton en George Russell wist £196.532.000 meer aan omzet voor elkaar te krijgen dan het team van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Omzet en winst

Hier is alle financiële data te vinden van Mercedes-Benz Grand Prix Ltd. En hier is alle financiële data te vinden van Red Bull Racing Limited.

Omzet

Team Omzet 2021 Omzet 2022 Verschil in omzet

t.o.v. jaar ervoor Mercedes £383.302.000 £474.558.000 + £91.256.000 Red Bull Racing £238.351.000 £278.026.000 + £39.675.000

