Remy Ramjiawan

Woensdag 11 oktober 2023 10:06 - Laatste update: 10:13

De succesvolle, maar inmiddels afgelopen Formule 1-tentoonstelling in Madrid reist volgend jaar af naar het Oostenrijkse Wenen. Bezoekers van de 'F1 Exhibition' krijgen een kijkje achter de schermen in de wereld van de Formule 1 en de daarbij behorende geschiedenis, ook wordt de kant van de innovatie uitgelicht.

De eerste editie van de tentoonstelling werd in 2023 in het Spaanse Madrid gehouden. Over een oppervlakte van zo'n 3000 vierkante meter konden bezoekers zich laten meeslepen in de wereld van de Formule 1. Daarbij zijn iconische momenten uitgelicht. In één van de zes speciaal ontworpen kamers staan bijvoorbeeld de overblijfselen van de Haas van Romain Grosjean uit 2020. De Fransman ontsnapte tijdens de Grand Prix van Bahrein ternauwernood uit een zee van vuur, toen hij met zijn wagen in de vangrail was gecrasht. Maandag 23 oktober om 10:00 uur gaan de kaarten in de voorverkoop, voor het evenement dat op 2 februari 2024 zal starten in Wenen.

Fans kunnen erfgoed Formule 1 met eigen ogen bekijken

Formule 1-CEO Stefano Domenicali legt de keuze voor Wenen uit op Formula1.com. "Oostenrijk heeft een geweldige geschiedenis met de Formule 1, dus we zijn blij om dit spektakel naar de hoofdstad te brengen en fans in het land een andere manier te bieden om met elkaar in contact te komen en te genieten van de rijke geschiedenis en het erfgoed van de sport." Timothy Harvey, producent 'F1 Exhibition': "Het is altijd de ambitie geweest om deze unieke show naar zoveel mogelijk mensen te brengen, en daarom zijn we verheugd om aan te kondigen dat de volgende stop de dynamische stad Wenen zal zijn."