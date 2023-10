Vincent Bruins

Max Verstappen is voor het derde achtereenvolgende seizoen wereldkampioen in de Formule 1 geworden. Hij stelde de titel veilig tijdens de Sprint voor de Grand Prix van Qatar afgelopen zaterdag. De Nederlander maakt nu deel uit van een exclusief clubje.

Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton, Michael Schumacher en Sebastian Vettel zijn de enige coureurs die ooit drie wereldtitels op rij hebben behaald in de koningsklasse van de autosport. Schumacher won er zelfs vijf achter elkaar en Fangio, Hamilton en Vettel vier. Alain Prost werd wel viermaal kampioen, maar nooit meer dan twee keer achter elkaar. De andere drievoudig wereldkampioenen in de Formule 1, Jack Brabham, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna en Jackie Stewart, wisten ook nooit meer dan twee titels op rij te behalen. Dat Verstappen dus drie keer kampioen is geworden, is al bijzonder, maar hij maakt nu deel uit van een heel exclusief clubje door het ook nog eens driemaal achter elkaar te doen.

"Ik had nooit gedacht dat het mogelijk was," begon Verstappen bij Channel 4. "Ik herinner me dat, toen ik begon met racen, ik Formule 1 keek en dacht: 'Ik wil op dat podium staan en proberen races te winnen'. Nu ik hier zit met drie wereldtitels... Het is gek om over na te denken. Je denkt er nooit over na dat dat soort dingen mogelijk zijn, om jouw naam tussen al die andere namen te zetten. Natuurlijk ben ik er ontzettend trots op. Wat ik ook al zei via de boardradio na de finish [van de Sprint], je bedankt een boel mensen voor hun inzet en wat ze bijdragen aan de auto en het succes van het team, maar je praat niet echt over hoe je geniet van het samenwerken met die mensen."

"Elk weekend dat je weer naar het circuit gaat, het zijn niet alleen briljante, maar ook vriendelijke mensen waarmee je dan werkt. Het is dus ook gewoon plezierig. Het is gewoon genieten van de weekenden," vervolgde de drievoudig wereldkampioen. "Red Bull, ik maak er dan natuurlijk ook al lang deel van uit, maar het is als een tweede familie. Het is ongelooflijk belangrijk om te proberen die groep bij elkaar te houden. En uiteraard proberen we nog meer te winnen."