Lars Leeftink

Dinsdag 10 oktober 2023 20:11 - Laatste update: 20:14

George Russell had afgelopen zondag het gevoel dat hij zonder het veelbesproken incident met Lewis Hamilton in de eerste bocht van de Formule 1 Grand Prix van Qatar een uitdaging had kunnen vormen voor Max Verstappen.

Verstappen mocht de race vanaf pole position beginnen, met Russell naast hem en Hamilton achter hem op P3. Dit door tijdstraffen voor Lando Norris en Oscar Piastri tijdens de kwalificatie die op vrijdag werd verreden. Bij de start besloot Hamilton echter agressief te rijden en via de buitenkant zowel Russell als Verstappen aan te vallen. Het gevolg was contact met Russell en een crash, waarbij Hamilton uitviel en Russell bezig moest aan een inhaalrace. Hier slaagde hij wel in, met P4 als eindresultaat achter Verstappen, Piastri en Norris.

Russell kon Verstappen uitdagen

In gesprek met Motorsport.com vertelt Russell over zijn race. De Brit, die dus naast Verstappen vanaf P2 begon, had het idee dat hij zonder contact met Hamilton in de eerste bocht een uitdaging had kunnen vormen voor Verstappen. "Ik zou niet weten waarom niet. Ik geloof dat wij op snelheid net zo snel of misschien zelfs sneller waren dan de McLarens. Het was voor mij dan ook een verrassing dat Piastri zo dicht achter Max eindigde."

Geen resultaat

Daar waar Russell nog vierde kon worden, viel Hamilton als gevolg van die crash uit. Het kostte Mercedes veel punten in de strijd om P2 in het kampioenschap van de constructeurs achter Red Bull Racing, weet ook Russell. "Ik was erg teleurgesteld vanwege het [ontbreken van] resultaat voor het team. Ik heb één doel, dat is tweede worden in het constructeurskampioenschap. Zondag was een grote kans [om een stap te zetten], maar ik heb het volste vertrouwen dat we het gaan halen."