Lars Leeftink

Dinsdag 10 oktober 2023 19:28 - Laatste update: 19:29

Dit seizoen zijn er al aardig wat coureurs uitgevallen waardoor ze geen punten scoorden. Tijdens de Formule 1 Grand Prix van Qatar vielen twee coureurs uit, waaronder de eerste uitvalbeurt van 2023 voor Lewis Hamilton. Een overzicht van het aantal uitvalbeurten tot nu toe.

In 2022 spanden Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Sainz en Fernando Alonso de kroon met zes uitvalbeurten. George Russell viel in 2022 maar één keer uit, en dit was niet eens door zijn eigen toedoen of door betrouwbaarheidsproblemen. Van de topcoureurs vielen Charles Leclerc en Sergio Pérez (drie races) het vaakst uit. Max Verstappen en Lewis Hamilton vielen twee keer uit. Hoe is dit in 2023?

2023

Logan Sargeant viel in Qatar uit, waardoor het de zesde keer was dat er in 2023 een DNF achter zijn naam kwam te staan. Hij staat hierdoor nu samen met Esteban Ocon bovenaan het lijstje. Ook Hamilton viel dus uit, waardoor hij zijn eerste uitvalbeurt van 2023 mee moest maken. Carlos Sainz begon niet eens aan de race, waardoor hij nu twee keer in 2023 de race niet begon of afmaakte.

Er zijn nu nog vijf coureurs in 2023 niet uitgevallen: Fernando Alonso, Max Verstappen, Lando Norris, Liam Lawson en Daniel Ricciardo. Laatstgenoemde gaat in de Verenigde Staten volgende week waarschijnlijk zijn invaller, Lawson, weer vervangen.

Overzicht

Esteban Ocon: 6 keer uitgevallen

Logan Sargeant: 6 keer uitgevallen

Kevin Magnussen: 3 keer uitgevallen

Charles Leclerc: 3 keer uitgevallen

Pierre Gasly: 3 keer uitgevallen

George Russell: 3 keer uitgevallen

Alexander Albon: 3 keer uitgevallen

Lance Stroll: 3 keer uitgevallen

Nyck de Vries: 2 keer uitgevallen

Oscar Piastri: 2 keer uitgevallen

Zhou Guanyu: 2 keer uitgevallen

Yuki Tsunoda: 2 keer uitgevallen (1 DNS)

Valtteri Bottas: 2 keer uitgevallen

Carlos Sainz: 2 keer uitgevallen (1 DNS)

Nico Hülkenberg: 1 keer uitgevallen

Sergio Pérez: 1 keer uitgevallen

Lewis Hamilton: 1 keer uitgevallen

Fernando Alonso: 0 keer uitgevallen

Max Verstappen: 0 keer uitgevallen

Lando Norris: 0 keer uitgevallen

Liam Lawson: 0 keer uitgevallen

Daniel Ricciardo: 0 keer uitgevallen