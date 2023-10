Lars Leeftink

Charles Leclerc en Ferrari kennen geen fantastisch seizoen, zeker vergeleken met 2022. Het team heeft nooit echt kans gemaakt op het kampioenschap, terwijl Leclerc zelf nog geen zege heeft geboekt en amper op het podium heeft gestaan in 2023. Toch ziet de Monegask verbeteringen.

In gesprek met Motorsport.com vertelt Leclerc over hoe de eerste maanden met nieuwe teambaas Frederic Vasseur als teambaas zijn bevallen. "Fred [Vasseur] heeft geen uitgesproken emoties en dat past goed bij de positie die hij heeft. Als onderdeel van een Italiaans team en als onderdeel van Ferrari geniet ik van de emoties wanneer het goed gaat en hoe gepassioneerd de mensen zijn, maar met Fred wordt dat gebalanceerd. Ik denk ook dat het goed is dat we een helder beeld hebben van wat ons doel is."

Evaluatie Ferrari

Ferrari had het aan het begin van het seizoen lastig, maar lijkt nu steeds meer in vorm te komen. Dit ziet ook Leclerc. "We begrijpen zeker na Zandvoort meer van de auto. Dat werd in Monza bevestigd, want die baan heeft een heel ander karakter. Het helpt ons om het maximale uit de auto te halen. In het begin van het seizoen hadden we nog te veel wisselende prestaties, het ene weekend waren we goed en toen weer niet. Dat hebben we aangepakt."

Bandendegradatie

Het grootste probleem van Ferrari is dit seizoen de bandendegradatie geweest, iets wat het team tijdens de race veel tijd kost. Leclerc en Ferrari zijn zich hiervan bewust. "We hebben dit jaar als coureurs hard gewerkt aan het bandenmanagement en we hebben daar grote stappen in gezet. We weten dat in de Formule 1 niets ineens ontstaat, maar dat het een geleidelijke ontwikkeling is. Daar zijn we dit jaar goed mee bezig."