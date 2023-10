FIA moet ingrijpen bij Stroll: ''Dit hoort niet thuis in de F1"

Redactie

Dinsdag 10 oktober 2023 17:04

De kwalificatie van de Grand Prix van Qatar liet toch wel een heel opmerkelijk beeld zien. Lance Stroll bleef achter in Q1 en de frustratie was duidelijk te zien bij de Canadees. Op de beelden was zelfs een vermeende duw richting performance coach Henry Howe te zien. Het was voer voor discussie en tijdens de laatste aflevering van Goedemorgen GPFans lieten de tafelgasten zich erover uit. Bekijk de video hieronder of op YouTube.