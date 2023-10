Remy Ramjiawan

Dinsdag 10 oktober 2023 14:29

Volgens de wereldkampioen van 1978, Mario Andretti, zitten we met de dominantie van Max Verstappen naar iets 'speciaals' te kijken. De 83-jarige Amerikaan bewondert vooral de nuchtere aanpak van de Limburger, die elke kans met beide handen aanpakt.

Verstappen heeft nog altijd een contract tot en met 2028 op zak en met zijn 26-jarige leeftijd zijn er nog genoeg records die de Nederlander kan gaan breken. Of dat allemaal gaat gebeuren, dat ligt natuurlijk ook aan het materiaal wat Verstappen krijgt voorgeschoteld. Voorlopig lijkt McLaren dichterbij te komen, maar ook het team van Mercedes hoopt de komende jaren weer om de zeges te kunnen vechten.

'Andere teams zullen wel jaloers zijn op Red Bull'

In gesprek met TJ Sports USA beschrijft Andretti Verstappen: "Wat hem een fantastische coureur maakt, is dat hij iets speciaals heeft. En met speciaal doe je hem eigenlijk bijna tekort. De eerste keer dat we echt over hem gingen praten was in 2016 toen hij die race op Interlagos had. Wat hij die dag in de regen deed, hij heeft zichzelf daar echt laten zien. Alles daarna is geschiedenis." Tijdens de wedstrijd in Brazilië reed Verstappen lijnen die daarvoor eigenlijk uit den boze waren tijdens een regenrace. De toen nog jonge Verstappen kon echter prima met de natte omstandigheden uit de voeten. "Hij is dominant geweest en heeft elke kans met beide handen aangegrepen. Ik denk dat alle teams wel een beetje jaloers zijn op Red Bull, die een contract met deze jongen heeft."

'Niets saais aan Verstappen'

Op de vraag waar dit succes zal eindigen, reageert Andretti: "Hij zit al in de categorie van de grootste aller tijden en het gaat nog steeds door. Er is geen signaal dat hij zijn piek al heeft bereikt. Het is best leuk om iemand aan het werk te zien zoals hem. Hij maakt gebruik van alle kansen die hij krijgt." Verstappen heeft afgelopen weekend zijn derde kampioenschap gepakt, maar Andretti kijkt al met een schuin oog naar de zeven van Michael Schumacher en Lewis Hamilton. "Records zijn er om gebroken te worden. Ik had gedacht dat niemand Michael Schumacher met zijn zeven titels zou evenaren en toen was Lewis Hamilton er. En Max is nu ook bezig met zijn weg. Als er één iemand is waarvan je kan zeggen dat hij de recordboeken gaat bestormen, dan is dat Max Verstappen." Voor fans die de sport saai noemen heeft Andretti ook een woordje over: "Er is niets saais aan Max Verstappen. Het enige wat interessant is om te volgen is om te kijken wie hem kan verslaan."