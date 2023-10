Remy Ramjiawan

Dinsdag 10 oktober 2023 12:47 - Laatste update: 12:50

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft zich tijdens het raceweekend in Qatar wederom geërgerd aan de vele track limits-overschrijdingen. De Arabier prijst de oplettende marshalls en vindt dat de organisatoren met oplossingen moeten gaan komen. Mocht dat niet gebeuren, dan overweegt de autosportbond om niet te racen op desbetreffende banen.

Daar waar het raceweekend in Qatar bol zou moeten staan van de actie op de baan, ging het vooral over de afhandeling van de track limits op het Losail International Circuit. Het is niet de eerste keer dat de overschrijdingen van de baanlimieten de boventoon voert tijdens een raceweekend en in gesprek met Motorsport.com laat voorzitter Ben Sulayem weten dat het een keetje moet afgelopen zijn, anders wil de FIA de desbetreffende circuits niet meer gaan bezoeken.

'Als ze het niet oplossen, dan wordt er niet geracet'

Voor nieuwkomers in de sport is het bijna niet uit te leggen en dat beaamt de president van de FIA bij Motorsport.com: "Je hebt volkomen gelijk, we hadden hetzelfde probleem in Oostenrijk, het waren 1200 [overtredingen daar]. En ik moet zeggen: felicitaties aan de stewards omdat ze het hebben opgemerkt. Maar is dat de oplossing? Nee." Toch wil niet iedere organisator het circuit omgooien voor de Formule 1 en dat moet misschien toch wel gaan gebeuren. "De oplossing is om het circuit zelf te verbeteren. Ik weet dat sommigen er weerstand tegen hebben, maar om je de waarheid te zeggen: als ze dat niet doen, is er geen race. Zo simpel is het. We kunnen ons dit niet permitteren."

Mogelijke oplossingen

Als mogelijke oplossingen oppert Ben Sulayem een aanpassing aan de kerbstones. "Een van de oplossingen is om het glad te maken als ze wegrijden. Niemand kan de coureurs tegenhouden, behalve de coureurs zelf. We kunnen denken aan de hoogte. Beschadigt dit de auto's? Of misschien is er een mogelijkheid om wat grind aan te leggen, maar met grind moeten we heel voorzichtig zijn", zo legt hij uit. Het moge duidelijk zijn, de bal ligt bij de organisatoren. "Ik zal het dringend moeten maken, omdat het voor volgend jaar geïmplementeerd moet worden. We kunnen het ons niet veroorloven [dat het doorgaat], vooral niet waar we het al vaker hebben gezien."