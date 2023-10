Remy Ramjiawan

Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard maakt de FIA zichzelf belachelijk door het uitdelen van straffen voor de vele track limits-overschrijdingen in Qatar. De Schot is van mening dat als iedere coureur de witte lijn overschrijdt, dan is er praktisch gezien geen voordeel te behalen en zou de FIA zich er niet mee moeten bemoeien.

De Grand Prix van Qatar van afgelopen zondag telde in totaal zo'n 51 track limits-overtredingen. Het is na de race in Oostenrijk, waar er 83 track limits waren verzameld, de wedstrijd met de meeste overschrijdingen van de baanlimieten. De discussie tussen natuurlijke limieten en kunstmatige limieten is daardoor weer opgelaaid. Op circuits waar er bijvoorbeeld gras naast de baan ligt, wint een coureur geen tijd om naast het circuit te rijden en ook coureurs prefereren vaak een natuurlijke limiet boven een ingestelde track limit.

Gesprekken gaan over track limits i.p.v. racen

Coulthard legt bij Channel 4 uit dat de FIA de coureurs vooral moet laten racen. "Ik was eigenlijk een beetje boos, want ik hou van de sport en ik hou van de geschiedenis van de sport en in de geschiedenis van de sport hebben we geen seizoenen gehad waarin we het over limieten hadden. We hadden het in Oostenrijk, super frustrerend, we hebben het hier weer." Als voorbeeld haalt hij de vrijdag in Qatar erbij. Na de kwalificatie was Lando Norris zich aan het opmaken voor zijn interview voor zijn behaalde tweede plek, maar zijn tijd werd op dat moment afgepakt. Teamgenoot Oscar Piastri moest tijdens het interview horen dat hij was teruggezakt naar de zesde plek en het leverde een ongemakkelijk tafereel op. "We moeten top-drie gesprekken gaan voeren en, oké je zou het kunnen zien als een controle die nog moet worden uitgevoerd, maar als je het hebt over het racen, laat ze gewoon racen op het circuit."

FIA moet meeveren met coureurs

De FIA zou in de ogen van dertienvoudig Grand Prix-winnaar moeten meebewegen met de coureurs. "Ze [coureurs red.] zullen altijd de weg van de minste weerstand en de snelste lijn over het circuit vinden, net als water van een berg naar beneden. Ik weet dat we bezig zijn met de hele witte lijn die een circuit definieert, maar als ze allemaal hetzelfde doen, dan kunnen we toch gewoon overgaan naar de snelste rijder en auto-combinatie", aldus Coulthard.