Brian Van Hinthum

Zondag 8 oktober 2023 22:45

Max Verstappen pakte zondag zijn veertiende overwinning van het seizoen in Qatar, nadat hij op zaterdag het wereldkampioenschap veiligstelde. Daar waar veel coureurs na afloop hun beklag deden over de slopende omstandigheden, kon de Nederlander alweer vrij snel lachen en relativeren na de race.

Het gedroomde kampioenschapsweekend in Qatar is precies volgens wens verlopen voor Verstappen. De Nederlandse coureur wist op de zaterdag - zoals in de lijn der verwachting lag - beslag te leggen op zijn derde wereldtitel. Na een klein en kort feestje moest het vizier op de zondag meteen weer op scherp voor de Grand Prix. Verstappen ving de race aan vanaf pole position, zag hoe beide Mercedessen achter hem crashten en wist uiteindelijk beide McLarens ook betrekkelijk eenvoudig achter zich te houden.

Warmte in Qatar

Een mooi resultaat dus voor Verstappen. Na afloop van de race in het snikhete Qatar werd er vooral veel nagepraat over de bizarre en zware omstandigheden. Veel coureurs deden na afloop hun beklag, terwijl ook Verstappen en Oscar Piastri duidelijk aangeslagen leken in de cooldown room. Even later verschijnt Verstappen een stuk frisser voor de Viaplay-camera. "Ja, ik voel me wel goed. Ik heb even wat gedronken en nu voel ik me weer prima." Hij wordt geattendeerd op zijn rolstoel-opmerking: "Een beetje dollen, natuurlijk", reageert Verstappen.

Verstappen milder dan collega's

De Red Bull-coureur is in zijn commentaar op de moeilijke omstandigheden een stuk milder dan sommige collega's. Hij reageert op de vraag of dit de zwaarste race uit zijn loopbaan was. "Nee, dat niet. Ik heb het wel eens moeilijker gehad. Maar het was zeker heel zwaar ja. Ik heb het heel warm gehad in de auto. Ik denk dat we hier iets te vroeg in het jaar zijn gekomen. Het was gewoon even warm. Je zit in dat pak, dus dat is natuurlijk nooit fijn. Als je even de handdoek hebt gehad en wat bent afgekoeld, gaat het een stuk beter." Ten slotte krijgt hij nog de vraag of hij een feestje gaat vieren. "Niet per se. Even lekker thuis zijn. We moeten ook werk op de simulator doen, want er komen natuurlijk drie belangrijke races achter elkaar aan."