Verstappen moet maanden wachten op wereldbeker: "Maakt niet uit, heb er thuis twee staan"

Jan Bolscher

Zondag 8 oktober 2023 17:37

Max Verstappen kroonde zich op zaterdag in Qatar drievoudig wereldkampioen, maar de Nederlander zal nog even moeten wachten voordat hij de bijbehorende trofee in ontvangst mag nemen. Daar ligt hij echter niet wakker van.

Verstappen kwam tijdens de sprintrace op het Losail International Circuit als tweede over de streep na een reeks sterke inhaalacties. Het eindresultaat van de Red Bull Racing-coureur deed er echter niet meer toe. Teammaat en nummer twee in het wereldkampioenschap Sergio Pérez viel uit nadat hij geraakt werd door de Alpine van Esteban Ocon, waarna het derde achtereenvolgende wereldkampioenschap voor Verstappen hoe dan ook in kannen en kruiken was.

Artikel gaat verder onder video

Prijzengala FIA

De 26-jarige coureur zal echter nog even moeten wachten voordat hij zijn derde wereldbeker thuis in de vensterbank kan zetten. Deze wordt namelijk pas uitgereikt tijdens het prijzengala van de FIA aan het eind van het jaar. Veel fans spraken op social media hun onvrede uit over het feit dat de kersverse wereldkampioen nu alleen met een zilveren medaille in zijn handen stond voor zijn tweede plaats in de sprint. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is echter van mening dat het gala het juiste moment is voor het uitreken van de wereldbeker.

OOK INTERESSANT: Ben Sulayem legt uit waarom Verstappen pas in december zijn wereldbeker krijgt

Nog even geduld

Verstappen zelf is het om het even: "Het is oké, ze zien er allemaal hetzelfde uit", vertelde hij na afloop van de sprintrace op de persconferentie specifiek voor de wereldkampioen. "Ik heb er thuis twee staan, dus er verandert niets. Er komt gewoon één extra naam bij op te staan. Het is oké, ik kan wel even wachten. Ik heb er eentje naast mijn simulator staan en eentje naast de TV."