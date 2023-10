Jan Bolscher

De Grand Prix van Qatar wordt vanavond verreden onder warme omstandigheden met temperaturen boven de 30 graden Celsius. De race gaat lokale tijd om 20:00 uur van start, wat betekent dat het in Nederland om 19:00 uur zover is.

Het raceweekend in Qatar is tot nu toe een enerverende. Max Verstappen legde op zaterdag beslag op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap Formule 1, door in de sprintrace op het Losail International Circuit als tweede over de streep te komen. Door de uitvalbeurt van teammaat Sergio Pérez, was een goed resultaat echter geen noodzaak meer. Ook spelen de banden een grote rol. Pirelli ontdekte na afloop van de vrijdagsessies microscheurtjes in het rubber. Om potentiële klapbanden te voorkomen mogen de coureurs tijdens de Grand Prix maximaal achttien ronden op één setje verrijden. Met 57 ronden op de teller, zal het hele veld dus minimaal drie keer naar binnen moeten komen.

Weerbericht Grand Prix van Qatar

Zoals al het hele weekend het geval is, gaat ook de zondag in Qatar gebukt onder warme omstandigheden. Momenteel is het ruim 34 graden Celsius op en rondom het circuit. Ten tijde van de race loopt dit terug tot 32 graden Celsius. Oververhitting van de banden en eventueel een aantal motorische onderdelen, ligt dus op de loer. De kans op neerslag bedraagt één procent. Verstappen vangt de Grand Prix aan vanaf pole position, gevolgd door Lewis Hamilton en George Russell. Pérez zal hoogstwaarschijnlijk starten vanuit de pitstraat. De Mexicaan heeft een sloot nieuwe onderdelen in zijn RB19 gekregen na zijn uitvalbeurt op zaterdag.

