Remy Ramjiawan

Zondag 8 oktober 2023 15:47 - Laatste update: 16:23

Sergio Pérez zal de Grand Prix van Qatar gaan starten vanuit de pitstraat. De Mexicaan kwalificeerde zich vrijdagavond op een teleurstellende dertiende plek, maar het team heeft de wagen van de Mexicaan moeten herstellen (na de schuiver in de Sprintrace) en zou daarbij niet de regels gevolgd.

'Checo' kent in 2023 een seizoen met vallen en opstaan. Zo begon Pérez ijzersterk aan het jaar, maar sinds de race in Miami lijkt ook het goede gevoel te zijn verdwenen. Tijdens de Sprintrace in Qatar was Pérez bezig met zijn opmars naar voren toe, maar kwam hij in het gevecht tussen Esteban Ocon en Nico Hülkenberg terecht. De Fransman kneep de coureur van Haas af en die kwam vervolgens weer tegen de teamgenoot van Max Verstappen aan. Alledrie de coureurs vielen uit en hoewel Pérez misschien wel weinig te verwijten valt bij dat moment, is het toch weer een domper.

Artikel gaat verder onder video

Reserve chassis

Het chassis van de RB19 van Pérez moest worden hersteld na de schuiver in de Sprintrace. Het Oostenrijkse team koos voor een nieuw chassis, maar deed dat zonder toezicht van de FIA, waardoor het wordt beschouwd als een derde auto. De definitieve bevestiging van de straf zal nog volgen, maar Logan Sargeant overkwam hetzelfde in Suzuka en ook hij moest vanuit de pitlane starten. De Mexicaan kan voor de race vanavond echter wel gebruik maken van dat nieuwe chassis, maar zal daarvoor wel moeten gaan starten vanuit de pitstraat en kan mogelijk nog rekenen op een extra tijdstraf.