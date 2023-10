Vincent Bruins

Max Verstappen wist zijn derde wereldkampioenschap in de Formule 1 veilig te stellen tijdens de Sprint voor de Grand Prix van Qatar. De coureur van Red Bull Racing werd bij de persconferentie gevraagd om zijn drie titels te rangschikken.

Verstappen sleepte zijn eerste kampioenschap in de koningsklasse binnen in 2021, toen een ultraspannend seizoen in de allerlaatste ronde werd beslist. Hij stopte voor een nieuw setje softs, terwijl Lewis Hamilton buiten bleef op oude banden tijdens een late Safety Car-periode. Het feit dat toenmalig wedstrijdleider Michael Masi besloot om de Grand Prix van Abu Dhabi nog te herstarten, was nogal controversieel. In 2022 werd de Nederlander voor de tweede maal kampioen na een verwarrende, regenachtige wedstrijd in Japan. Nu in 2023 was het moment waarop Verstappen de titel pakte een stuk vanzelfsprekender: Pérez crashte en Verstappen werd tweede in de Sprint op Lusail International Circuit. Er was geen twijfel aan mogelijk dat Max wederom kampioen was.

Beste jaar tot nu toe

"Dat klinkt geweldig. Het is iets waarvan ik echt nooit had kunnen dromen," begon Verstappen, nadat hij na de Sprint een drievoudig wereldkampioen werd genoemd. Hij kreeg vervolgens de vraag om zijn drie titels te rangschikken. "Deze is de beste. Ik denk dat de eerste vooral de meest emotionele was, omdat dan je dromen in F1 worden vervuld. Maar deze is zeker... Het is mijn beste jaar geweest, tot nu toe tenminste. Met al die achtereenvolgende overwinningen, en de auto is waarschijnlijk ook nog nooit zo goed geweest. Dus persoonlijk is deze waarschijnlijk waar ik het meest trots op ben met de manier waarop we zo consistent zijn geweest."

Elke race analyseren

Verstappen ging vervolgens verder in op hoe het voelde om de titels van 2021 en 2022 te winnen vergeleken met de dominantie in 2023: "In 2021, mensen praten constant over de allerlaatste race, maar volgens mij wordt een kampioenschap over een heel seizoen bepaald, toch? Hetzelfde geldt voor 2022. Ja, er was even een momentje in Japan waarbij het een paar minuten duurde om erachter te komen of ik kampioen was of niet. Dat soort dingen doen er echter voor mij niet toe. Ik analyseer mijn prestaties race na race, en niet alleen de race. Ook de voorbereidingen en wat ik buiten het circuit doe. Datzelfde heb ik dit jaar gedaan en daarom denk ik dat dit jaar qua prestaties zeker de beste was. De eerste was de emotionele [titel], de tweede... is de middelste."