Vincent Bruins

Zondag 8 oktober 2023 09:36 - Laatste update: 09:37

Max Verstappen heeft een derde wereldtitel in de Formule 1 op zijn naam geschreven. Vanwege de manier waarop Red Bull Racing dit normaal gesproken viert, besloot het team het feestje te verplaatsen en dit is waarom.

In aanloop naar de Grand Prix van Qatar was de opdracht simpel voor Verstappen: ergens in de komende zes raceweekenden drie puntjes pakken. Op die manier zou de Nederlander al zijn derde wereldkampioenschap in de koningsklasse veiligstellen. De zaterdag op het Lusail International Circuit stond in het teken van de Sprint en het was een ontzettend spannende wedstrijd. Oscar Piastri versloeg George Russell in het gevecht om de overwinning. Laatstgenoemde zou in de slotfase terugvallen naar P4, omdat zijn zachte banden veel sneller sleten dan de mediums. Verstappen moest een inhaalrace rijden na een slechte start en werd tweede voor Lando Norris. Halverwege kon Verstappen al uitgeroepen worden tot kampioen van 2023. Sergio Pérez viel namelijk uit, nadat hij werd geraakt door Esteban Ocon en Nico Hülkenberg.

Artikel gaat verder onder video

LIVE | Goedemorgen GPFans met Van Buren, Coronel, Frijns en Schuring

OOK INTERESSANT: Jos Verstappen trots op drievoudig wereldkampioen Max: "Gaat onze droom ver te boven"

Artikel 34.10

Red Bull Racing viert haar kampioenschappen altijd door met open energiedrankblikjes in de rondte te zwaaien. Een ware Red Bull-douche dus. Echter, omdat Verstappen de titel pakte op de zaterdag in plaats van de zondag, kon het overwinningsfeestje niet gevierd worden in de pitstraat voor de garages van de Oostenrijkse renstal. In artikel 34.10 van de sportief reglementen staat namelijk dat deelnemers niet mogen proberen de grip van het asfalt in de pitstraat te verbeteren, tenzij het gaat om het drogen of schoonvegen ervan of door rubber te leggen wanneer auto's hun box verlaten, of als er een duidelijk problemen is geïdentificeerd en de Safety Delegate overeenkomt met een oplossing. Als er energiedrank wordt geknoeid op de pitplekken van Red Bull, zou het gaan plakken en dus voor meer grip zorgen, waarmee artikel 34.10 zou worden overschreden. Op de zondag had Red Bull wel deze traditie kunnen doen, omdat er daarna niet meer geracet zou worden.