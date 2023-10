Jos Verstappen trots op drievoudig wereldkampioen Max: "Gaat onze droom ver te boven"

Kimberley Hoefnagel

Jos Verstappen heeft in Qatar live kunnen zien hoe Max tijdens de sprintrace zijn derde wereldtitel uit het vuur sleepte. Een droom die uitkomt, zo concludeert de voormalig Formule 1-coureur.

Verstappen heeft zichzelf in Qatar voor de derde keer op rij tot wereldkampioen Formule 1 gekroond. Een prachtige prestatie, waar zijn vader wederom getuige van was. Na afloop van de sprintrace verscheen Verstappen senior voor de camera van Viaplay, waarbij hij benadrukt dat dit precies is waar ze al die jaren naartoe gewerkt hebben. "Ja, als ik erop terug kijk zeker. Dit was onze droom en wie had kunnen dromen dat het drie keer achter elkaar gebeurt, waanzinnig. Dit gaat onze droom ver te boven."

Tot op heden heeft Verstappen al zijn wereldtitels op een bijzondere manier binnengesleept. In 2021 was er natuurlijk de controverse rondom de safety car tijdens de GP van Abu Dhabi, in 2022 was het een tijdje onduidelijk of Verstappen nu wel of niet genoeg punten had voor de titel en dit jaar pakt hij hem tijdens een sprintrace. Gevraagd waarom het nooit normaal kan gaan bij Max, reageert Jos: "Ja, dat weet ik ook niet, dat is altijd wel een beetje zo geweest."

Minder spannend

"Nu is het minder spannend dan twee jaar geleden, je weet dat het eraan zit te komen", vervolgt de voormalig Formule 1-coureur. "Maar dan tijdens een sprintrace, met zoveel safety cars - de spanning was er een beetje uit. Maar morgen hebben we een andere race en die proberen we te winnen." Hoewel men er in eerste instantie vanuit ging dat Verstappen vanaf P3 met gemak naar de overwinning zou rijden, bleek een tweede plek het hoogst haalbare resultaat. Jos had naar eigen zeggen tijdens de tweede safety car-periode al door dat het niet meer zou gaan gebeuren. "Je moet ook aan het kampioenschap denken, je moet hem binnenhengelen, dus het is goed zo."

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, liet een DNF noteren. Het is het zoveelste teleurstellende resultaat van de Mexicaan. Wat er nu met hem moet gebeuren? Verstappen senior heeft geen idee: "Gelukkig hoef ik die beslissing niet te nemen."