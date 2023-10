Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 7 oktober 2023 20:59

Red Bull-adviseur Helmut Marko is diep onder de indruk van Max Verstappen, die zichzelf zojuist tot drievoudig wereldkampioen gekroond heeft tijdens de sprintrace in Qatar.

Voorafgaand aan het raceweekend was het eigenlijk wel duidelijk dat Verstappen in Qatar zijn derde wereldtitel uit het vuur zou gaan slepen. De Nederlander had immers slechts drie punten nodig om zich officieel tot wereldkampioen te kronen. Aangezien er een sprintrace én een Grand Prix op de planning stonden, was de kans klein dat het nog mis zou gaan. Tijdens de sprintrace raakte Pérez betrokken bij een crash met Esteban Ocon en Nico Hülkenberg, waardoor hij puntloos achterbleef. Verstappen kwam als tweede over de finish, en had hiermee dus genoeg punten op zak voor de titel.

Artikel gaat verder onder video

"Ongelooflijk", reageert Marko bij Viaplay. "De safety car heeft onze strategie helaas geruïneerd, anders hadden we voor de overwinning kunnen gaan. Maar we zijn wereldkampioen en dat is wat ertoe doet", benadrukt de man uit Graz. Gevraagd of alle successen met Verstappen ooit wennen, reageert de topman: "Ik ken hem nu al tien jaar. Ik ben altijd verrast, er zit geen einde aan, hij gaat maar door en door. Hij is ongelooflijk."

OOK INTERESSANT: Verstappen vol trots na derde wereldkampioenschap: "Het is een geweldig seizoen geweest"

Red Bull viert feest

De derde wereldtitel van Verstappen is natuurlijk reden voor een gigantisch feest voor Red Bull Racing. Dat grote feest zal nog even op zich moeten laten wachten, want op zondagmiddag staat de Grand Prix van Qatar alweer op de planning, en Red Bull wil hierbij weer fris en fruitig voor de dag komen. "We zullen een klein feestje hebben in het hotel", onthult Marko. Voor een korte tijd, want we willen morgen voor de overwinning gaan, dus we moeten fit blijven. We zullen volledig gefocust zijn."