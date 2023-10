Verstappen vol trots na derde wereldkampioenschap: "Het is een geweldig seizoen geweest"

Jan Bolscher

Zaterdag 7 oktober 2023 20:25 - Laatste update: 20:29

Max Verstappen heeft zich in Qatar tot drievoudig wereldkampioen gekroond. De Nederlander werd na een knappe inhaalrace tweede in de sprint, al was de titel al zeker na een uitvalbeurt van teammaat Sergio Pérez.

De Nederlander ving de race over honderd kilometer aan vanaf de derde stek, maar kwam slecht weg bij de start. George Russell, Charles Leclerc en Carlos Sainz vlogen langszij, waardoor Verstappen moest beginnen aan een inhaalrace. Een klassering binnen de top zes bleek echter niet noodzakelijk voor het verzilveren van zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap. Teammaat en nummer twee in de tussenstand Sergio Pérez kreeg een DNF achter zijn naam na een clash met Esteban Ocon en Nico Hülkenberg, waarna het einde verhaal was voor de Mexicaan.

Artikel gaat verder onder video

Ontzettend trots

Verstappen bleef zichzelf echter een weg naar voren vechten. Na maar liefst drie safety cars lag hij weer op de tweede plaats. Het gat naar de zeer sterk rijdende Oscar Piastri bleek te groot, maar de Limburger bekroonde zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap met een knappe tweede stek. "Het is natuurlijk een fantastisch gevoel", vertelt Verstappen na afloop. "Het is een geweldig jaar geweest, met heel veel goede races. Ik ben ontzettend trots, ook op het werk dat het team geleverd heeft. Het was heel leuk om deel te zijn van deze groep. Het is ongelofelijk om een drievoudig wereldkampioen te zijn."

Momentum vasthouden

Hij vervolgt: "We blijven pushen en we blijven ons best doen. Vandaag was een spannende race, we hadden wat pech met de safety cars, maar in het algemeen ging het goed. Ik ben ontzettend blij. Oscar heeft geweldig gereden. Het was niet makkelijk op de medium band, omdat er veel mensen op de softs startten om ons heen. Zij hadden meer grip in het begin. Ik heb alles geprobeerd om hem in te halen aan het eind, maar we kwamen te kort aan het eind. Ik geniet van het moment en hopelijk kunnen we dit momentum vasthouden."