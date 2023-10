Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 7 oktober 2023 22:29 - Laatste update: 22:44

Raymond Vermeulen hoopt dat Max Verstappen voorlopig nog even de dominante man blijft in de Formule 1. De manager van de Nederlander stelt dat het dubbel voelt om de titel op zaterdag te winnen, maar dat iedereen blij is dat de titel binnen is.

Verstappen is momenteel bezig aan zijn beste seizoen in de Formule 1 tot nu toe. De Nederlander wist tot op heden maar liefst dertien overwinningen te boeken, en zou daar morgen wel eens zijn veertiende aan toe kunnen voegen. Tijdens de sprintrace op zaterdag kwam de 26-jarige coureur niet verder dan de tweede plek, maar dit was meer dan genoeg om zijn derde wereldtitel officieel op zijn naam te schrijven.

Artikel gaat verder onder video

Manager Vermeulen speelt al jarenlang een belangrijke rol in de carrière van Verstappen, en heeft vol trots toegekeken hoe de Nederlander zijn derde titel uit het vuur sleepte. "Ongelooflijk", reageert Vermeulen na afloop van de sprintrace tegenover Viaplay. "Het is een beetje dubbel zo op zaterdag, maar we zijn blij dat we hem binnen hebben. Nummertje drie is natuurlijk niet normaal." En als het aan Vermeulen ligt, mag Verstappen voorlopig nog even op de huidige voet doorgaan. "Ik hoop dat het nog heel lang duurt, we zetten nog even door."

OOK INTERESSANT: Jos Verstappen trots op drievoudig wereldkampioen Max: "Gaat onze droom ver te boven"

Pech met de safety car

Verstappen mocht de race aanvangen vanaf de derde positie, maar viel direct bij de start terug naar de vijfde plek. Hij wist zichzelf vervolgens weer op te werken naar de tweede stek. Hoewel de Red Bull-coureur zijn uiterste best deed om ook nog voorbij te gaan aan Oscar Piastri, mocht het niet baten. "Ja, je ziet dat de rode band in het begin een stuk sneller was. De gele band kwam er net wat later in", verklaart Vermeulen. "We hadden een beetje pech met de safety car, anders had de winst erin gezeten. Maar goed, P2 is prima en we nemen het."