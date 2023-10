Lars Leeftink

Zaterdag 7 oktober 2023 17:52 - Laatste update: 17:55

Lewis Hamilton is alles behalve tevreden met zijn zaterdag, de dag waarop de Formule 1 zich in Qatar vooral focust op de Sprintrace. De kwalificatie daarvoor, de Sprint Shootout, verliep voor Hamilton zaterdagmiddag niet al te best.

De Brit was namelijk na SQ2 al klaar en moest het doen met een twaalfde plaats. Zijn laatste ronde werd vanwege track limits uiteindelijk niet goedgekeurd, maar zelfs die ronde was niet goed genoeg geweest om P10 te veroveren en Esteban Ocon uit te schakelen. Zo mag Hamilton zaterdagavond in de achtervolging als de coureurs om 19:30 uur aan de Sprintrace gaan beginnen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Piastri na P1 in Sprint Shootout: "Verstappen zit niet heel erg ver van mij af"

Hamilton over zaterdag

Bij F1 TV blikt Hamilton terug op de teleurstellende Sprint Shootout. "Het is echt een enorm groot verschil met gisteren [vrijdag]. De auto voelde op dat moment nog best aardig aan. Vandaag was dat totaal niet het geval, want de balans voelde heel anders aan." Toch denkt Hamilton niet dat het aan de W14 zelf lag dat er ineens minder snelheid was. "Het lag misschien ook wel een beetje aan de wind en de temperaturen vandaag." Ook moest Hamilton nog even zijn mening geven over de track limits. "Die track limits, tsja. Daar had ik vooral in bocht dertien last van, vanwege die verandering in die bocht."

Veranderingen

Er veranderde op de dag van de kwalificatie voor de Sprintrace veel, want de kerbs werden aangepast en een extra trainingssessie van tien minuten voor de Sprint Shootout werd ingelast. Toch deden deze aanpassingen volgens Hamilton niet al te veel wat in het voordeel van de W14 was. "Het was zeker aanpassen, aldus Hamilton. "Dit hebben we zo nog nooit eerder meegemaakt. Bij het ingaan van de kwalificatie is alles voor iedereen gelijk. Ik had het nu echt lastig met de balans en veel last van onderstuur. Ik kan alleen niet uitleggen waarom." Hamilton maakt zich echter niet al te veel zorgen over wat er op zaterdag is gebeurd en nog gaat gebeuren. "Ach ja, het is maar een sprintdag", aldus de duidelijke woorden van Hamilton.