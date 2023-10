Lars Leeftink

Zaterdag 7 oktober 2023 16:21 - Laatste update: 16:23

Oscar Piastri veroverde zaterdagmiddag tijdens de Sprint Shootout voor de Sprintrace, onderdeel van de Formule 1 Grand Prix van Qatar, P1 door teamgenoot Lando Norris en toekomstig kampioen Max Verstappen achter zich te houden. Daar was de Australiër zeer tevreden over.

Na de Sprint Shootout stond hij wederom bij Naomi Schiff, dit keer met zekerheid dat hij zijn P1 zou behouden. "Ik ben heel erg blij. Ik zou de FIA eigenlijk even vijf minuten moeten geven om zeker te zijn dat ik pole heb", doelt Piastri op gisteren toen hij na de kwalificatie nog van P3 naar P6 zakte. "Het was een prima rondje. Ik zag op het grote scherm dat Norris een foutje maakte bij de laatste bocht, dus ik weet niet wat voor rondje dat was. Ik ben toch wel erg blij."

Lastige omstandigheden

Er was voor de kwalificatie vooral veel te doen om de banden en de kerbs, terwijl er ook veel rondetijden tijdens de kwalificatie werden geschrapt. Lastige omstandigheden, moet ook Piastri toegeven. "Het heeft het wel een beetje veranderd. Omdat het een geverfde kerb is, is het lastig om te weten waar hij is omdat je de kerb niet kunt zien. Het maakt het wat lastiger, maar het is hetzelfde voor iedereen. Ik had het lastig tijdens de eerste twee sessies, daarna ging het beter tijdens de laatste sessie. Erg blij en een mooie dag voor het team." Denkt Piastri dat het realistisch is om te denken dat hij de sprintrace zaterdagavond kan winnen? "We gaan het zien. Verstappen begint op P3, dus hij zit niet heel erg ver van mij af. Er is nog een vraagteken wat de banden betreft, maar we gaan ons best doen en kijken wat we kunnen doen."