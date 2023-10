Jan Bolscher

Zaterdag 7 oktober 2023 17:04

Max Verstappen heeft zich als derde gekwalificeerd voor de sprintrace in Qatar vanmiddag. De Nederlander raakte zijn tweede snelle ronde in Q3 kwijt vanwege baanlimieten, en moest het vervolgen afleggen tegen Oscar Piastri en Lando Norris.

Verstappen pakte op vrijdag al pole position voor de Grand Prix van aanstaande zondag, waardoor hij ook voor de Sprint Shootout als grote favoriet werd gezien. In tegenstelling tot een deel van de concurrentie had de Red Bull Racing-coureur echter nog maar één setje nieuwe softs over voor Q3. Met zijn eerste snelle ronde zette Verstappen een 1.24.646 op het bord, om zichzelf vervolgens te verbeteren in zijn tweede run. Deze werd echter afgenomen vanwege het overschrijden van de baanlimieten, waarna Verstappen zijn eigen tijd niet meer wist aan te scherpen.

Derde wereldkampioenschap Verstappen

Piastri zette ondertussen een 1.24.454 op het bord en legde daarmee beslag op pole position voor de sprintrace, gevolgd door McLaren-teammaat Lando Norris met een 1.24.536. Minimale marges dus. Verstappen ligt echter nog altijd op koers om later vandaag voor de derde keer wereldkampioen te worden. Hij hoeft slechts binnen de top zes te finishen om het kampioenschap te beslissen. Teammaat Sergio Pérez heeft zich als achtste gekwalificeerd, en lijkt dus geen bedreiging te zullen gaan vormen.

Lastige kwalificatie

"Het was behoorlijk lastig", vertelt Verstappen na afloop. "Door de wind bewoog de auto wat meer dan gisteren. Het was waarschijnlijk ook niet de beste ronde van mijn leven, maar het is oké. We starten vanaf P3 en er zijn nog wel wat ronden te gaan in de sprint. Het wordt interessant. Normaal is onze auto gewoon goed in de hitte, maar we kregen het niet helemaal voor elkaar in deze kwalificatie. Hopelijk hebben we een wat betere race pace."