Extra mini-training in Qatar vandaag en dit is waarom

Redactie

Zaterdag 7 oktober 2023 12:59 - Laatste update: 13:08

Het gebeurt niet vaak dat de FIA aan de programmering van het weekend sleutelt, maar zaterdag is het zover. De internationale autobond last een extra oefensessie van tien minuten in en schuift daarmee de Sprint Shootout zo'n twintig minuten op.

De inlassing van de extra sessie heeft alles te maken met een probleem met de banden van Pirelli in Qatar. In 2021 waren er drie klapbanden tijdens de race in Qatar. George Russell, destijds nog rijdend voor Williams, had te maken met een klapband. Ook toenmalig teamgenoot Nicholas Latifi had er eentje en Valtteri Bottas zag zijn band ook klappen tijdens de hoofdrace.

Artikel gaat verder onder video

Scheuren

Uit angst voor klapbanden en na analyse van het rubber tijdens de eerste training op vrijdag in Qatar, is er besloten om de baan in bocht 12 en 13 iets aan te passen. Daarom krijgen de coureurs om 15:00 uur Nederlandse tijd tien minuten om de baan te verkennen. Initieel stond de Sprint Shootout gepland om 15:00 uur, maar die sessie schuift op naar 15:20 uur.

Veiligheidsmaatregelen

De FIA heeft allerlei maatregelen genomen om een situatie, zoals in 2021 te voorkomen. Destijds hadden drie coureurs last van klapbanden. In een nog verder verleden, tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2005 ging het helemaal mis. Destijds waren er nog twee bandenleveranciers in de Formule 1 namelijk: Michelin en Bridgestone. Michelin had voor de race in Amerika banden meegenomen waarvan het de veiligheid van de coureurs niet kon waarborgen. Er werden allerlei opties besproken, maar uiteindelijk gingen de coureurs met Michelin-rubber niet racen. Daardoor zagen we het bizarre beeld van slechts zes coureurs die aan de start meededen, namelijk de coureurs die Bridgestone banden hadden.