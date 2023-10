Lars Leeftink

Achter een dominante Max Verstappen, die met een halve seconde voorsprong zaterdag pole position veroverde voor de Formule 1 Grand Prix van Qatar, bleken George Russell en Lewis Hamilton de snelste coureurs te zijn. Oscar Piastri steeg naar P3 nadat Lando Norris vanwege track limits van P2 naar P10 zakte, maar Piastri kreeg tijdens zijn interview te horen dat hij ook zijn ronde kwijt was geraakt.

Daardoor zakte hij weer van P3 naar P6. Na afloop stond een verbaasde Piastri Naomi Schiff te woord toen hij hoorde dat ook zijn ronde niet zou tellen. "Dit is leuk, of niet? Niet weten wie er derde is geworden. Fantastisch. We gaan het morgen weer proberen." Voordat hij dit nieuws kreeg, ging hij nog wel in op zijn kwalificatie. "Eerlijk: ik was niet al te blij met mijzelf. Het was een matige en rommelige laatste ronde, dus er was ruimte voor verbetering. Een podium zou fantastisch zijn. Het is een andere ervaring dan in Suzuka. We mochten vandaag meteen aan de bak en het was een glad circuit. Het was een behoorlijke leercurve, maar we doen ons best. Morgen nog een kwalificatie voor de sprintrace en dan proberen we het nog wat beter te doen."

Juiste setup

Heeft McLaren voor Piastri de juiste setup gevonden, gezien het feit dat er maar een training was voor het team om data te verzamelen? "Ik weet het niet zeker. De setup in Spa zorgde ervoor dat we P2 veroverde in de sprintrace, dus het was niet slecht. We gaan zien wat we kunnen doen. Ik denk dat de auto is zoals ie is en hij voelde behoorlijk goed. Het circuit is lastig vanwege de gladheid, dus het wordt uitdagend zaterdag en zondag."

