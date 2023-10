Vincent Bruins

McLaren heeft aangekondigd dat Gabriel Bortoleto zich bij het Driver Development programme van het team uit Woking voegt. De Braziliaan verdiende dit seizoen de titel in het FIA Formula 3 Championship.

Bortoleto zal aan de slag gaan met mentor Emanuele Pirro, de voormalig Formule 1-coureur en 24 Uur van Le Mans-winnaar die zelf ooit testrijder was voor McLaren. Bortoleto zegevierde in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap en in de Formule Regional in Azië en Europa, voordat hij in de Formule 3 terechtkwam bij Trident. Hij won slechts twee van de achttien wedstrijden, maar door toch constant goede resultaten te boeken, wist hij het kampioenschap al twee races voor het einde van het seizoen veilig te stellen. IndyCar-coureur Pato O'Ward, reservecoureur Ryō Hirakawa en juniorrijder Ugo Ugochukwu waren al lid van het ontwikkelingsprogramma. McLaren heeft daarnaast Brando Badoer, zoon van voormalig Formule 1-coureur Luca Badoer, een optie van een jaar gegeven voor 2024. Het team zal de Italiaan, die momenteel actief is in de Formule 4, beoordelen met de mogelijkheid om hem na de evaluatie een officieel plekje in het programma aan te bieden.

Ster op en naast de baan

"Ik ben blij Gabriel te mogen verwelkomen bij het McLaren Driver Development programme," vertelde Pirro. "Ik ken hem al goed sinds het begin van zijn carrière in de autosport en hij heeft alles wat nodig is om op en naast de baan een ster te worden. Hij past ook goed binnen onze bedrijfscultuur bij McLaren. Ik kijk ernaar uit om met Gabriel aan de slag te gaan en hem te helpen ontwikkelen in zijn carrière. Ik kijk er ook naar uit om te werken met Brando Badoer die we als Optioned Driver hebben aangenomen en we zullen hem het komende jaar evalueren." Bortoleto is al in het McLaren Technology Centre geweest voor een tour van de fabriek en een ontmoeting met het team. "Dat was een fantastische ervaring," liet de 18-jarige weten. "Ik kijk ernaar uit om verder te werken aan mijn ontwikkeling samen met een geweldig team."